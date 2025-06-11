Aç Kalan Domuzlar Çöpte Yemek Aradı

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Aç Kalan Domuzlar Çöpte Yemek Aradı
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Hatay'da aç kalan domuzlar, yerleşim yerine inerek çöpte yiyecek aradı. Kameralara yansıyan görüntülerde domuzlar çöp konteynerinin etrafında dolaşıyor.

Aç kalan domuzlar çöpte yemek aradı

HATAY - Hatay'da aç kalarak yerleşim yerine inen domuzlar, çöpte yiyecel aradı, o anlarsa kameraya yansıdı.

Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde aç kalan domuzlar yerleşim yerlerine inmeye başladı. Sıklıkla bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından görülen domuzlar, geçtiğimiz gün çöp konteynerinin çevresinde yem ararken görüntülendiler. Bir süre yem arayan domuzlar, çevreye zarar vermeden gözden kayboldular. Domuzların gezindiği anlarsa kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET İHSAN ÇAKAR - Yerel
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