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ABU Ödülleri İstanbul'da Sahiplerini Buldu

ABU Ödülleri İstanbul'da Sahiplerini Buldu
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Pasifik bölgesinin en iyi radyo, televizyon ve dijital medya içerikleri için verilen ABU Ödülleri İstanbul'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Fuji TV, 'TV Ekran Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Pasifik bölgesindeki en iyi radyo, televizyon ve dijital medya içeriklerini ödüllendiren ABU Ödülleri İstanbul'da bir otelde verildi. Törende Fuji TV'ye "TV Ekran Jüri Özel Ödülü" verildi.

Eğitim ve kültür standartlarını yükseltmek ve ABU üyesi ülke ve bölgelerdeki insanlar arasında uluslararası anlayışı güçlendirmek amacıyla içerik üretiminde mükemmelliği teşvik etme amacıyla gerçekleştirilen ABU Ödülleri gecesinde Fuji TV'ye de "TV Ekran Jüri Özel Ödülü" verildi. Ödülü Fuji TV adına 'Yuji Shima' aldı. Yuji Shima ödülünü ABU Programlama Direktörü "Yasu Nagahata'nın" elinden aldı. Shima aldığı ödül sonrası bir teşekkür konuşması gerçekleştirdi. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkelerden 19 katılımcıya törende ödül verildi. Programda ayrıca TRT Genel Müdürü ve ABU Başkanı Mehmet Zahid Sobacı yarışmaya katılan tüm katılımcıları ve jüri üyelerini tebrik ettiğini söyledi. Ebru sanatı gösterisiyle başlayan programda, folklör ve kum sanatı gösterileri de sahnelendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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