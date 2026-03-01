Haberler

BAE'deki havalimanına İHA saldırısı: Önleme çalışmaları sırasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentindeki Zayed Uluslararası Havalimanı'na yapılan İHA saldırısı sırasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Havalimanı yönetimi, saldırının önlendiğini ve yangınların kontrol altına alındığını açıkladı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'deki Zayed Uluslararası Havalimanı'na yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısının önlendiği sırada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Zayed Uluslararası Havalimanı'na insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlendiği bildirildi. Havalimanı yönetiminden yapılan açıklamaya göre, İHA'ların önlendiği aktarılırken, düşen bir İHA enkazı nedeniyle Asya uyruklu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Dubai Medya Ofisi, şehrin üzerinde engellenen bir diğer İHA'nın Burj Al Arab otelinin dış cephesinde küçük bir yangına neden olduğunu açıklarken, sivil savunma ekiplerinin derhal müdahale ederek durumu kontrol altına aldığını belirtildi. Ayrıca, önlenen bir saldırıdan kaynaklanan parçaların Jebel Ali Limanı'ndaki rıhtımlardan birinde de yangına neden olduğu ifade edildi. - ABU DABİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran: Hamaney, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybetti

İran'da bir devrin sonu! Ali Hamaney, hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran medyası: Hamaney'in gelini ve damadı hayatını kaybetti

İran medyası duyurdu: Gelini ve damadı öldürüldü, kendisi ise...
Çatışmalara bir ülke daha dahil oluyor: Yakında ABD üslerine saldırmaya başlayacağız

Çatışmalara bir ülke daha dahil oluyor! Vuracakları noktaları verdiler
Dünyanın en yüksek yapısı! İran füzesi binanın yakınlarına düştü

Dünyanın en yüksek yapısı da hedef alındı
Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor

Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor
İran medyası: Hamaney'in gelini ve damadı hayatını kaybetti

İran medyası duyurdu: Gelini ve damadı öldürüldü, kendisi ise...
İran, Dubai'nin en lüks otellerinden birini vurdu: 4 yaralı

İran vurdu, ülkenin belki de en lüks oteli alevlere teslim oldu
İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu

Görüntü İran'dan değil İsrail'den