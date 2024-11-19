Abdüssamed Kılıç Osmaneli Kaymakamlığına Atandı
Bilecik'in Osmaneli İlçe Kaymakamı olarak atanan Abdüssamed Kılıç, görevine başladı. İlk ziyaretini Bilecik Valisi Şefik Aygöl'e yapan Kılıç, yeni görevinde başarılar diledi.
Bilecik'in Osmaneli İlçe Kaymakamı olarak atanan Abdüssamed Kılıç göreve başladı
Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Samsun'a bağlı Yakakent Kaymakamı görevinden Osmaneli Kaymakamlığına atanan Abdüssamed Kılıç göreve başladı. Kaymakamı Abdüssamed Kılıç'ı, göreve başlamasının ardından ilk ziyaretini Bilecik Valisi Şefik Aygöl'e yaptı. Vali Aygöl, yeni görevinde Kaymakam Kılıç'a başarılar diledi. - BİLECİK