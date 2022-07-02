Abdullah Gül Kayseri'ye Geliyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Abdullah Gül Kayseri'ye Geliyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Abdullah Gül Kayseri'ye Geliyor

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Abdullah Gül Üniversitesi'nin mezuniyet törenine katılacak.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Abdullah Gül Üniversitesi'nin mezuniyet törenine katılacak.

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) bu yıl beşinci mezunlarını verecek. AGÜ'nün, 20 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştirilecek mezuniyet törenine 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de katılacak. Türkiye'nin en başarılı üniversiteleri arasında yer alan AGÜ'nün mezuniyet töreni, Sümer Kampüsü'nde yapılacak.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de katılımıyla gerçekleştirilecek olan törene veliler, protokol, öğretim görevlileri, iş ve sanayi dünyasından konukların da aralarında bulunduğu çok sayıda davetlinin katılımı bekleniyor. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Abdullah Gül Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title