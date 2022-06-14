"Abdülhamid Han" kırmızı beyaza boyandı, Türk bayrağı işlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Abdülhamid Han" kırmızı beyaza boyandı, Türk bayrağı işlendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
'Abdülhamid Han' kırmızı beyaza boyandı, Türk bayrağı işlendi

Mersin'in Silifke ilçesinde bakıma alınan ve "Abdülhamid Han" adı verilen Türkiye'nin en güçlü sondaj gemisi, kırmızı beyaza boyanarak üzerine Türk bayrağı işlendi.

Mersin'in Silifke ilçesinde bakıma alınan ve "Abdülhamid Han" adı verilen Türkiye'nin en güçlü sondaj gemisi, kırmızı beyaza boyanarak üzerine Türk bayrağı işlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin sondaj çalışmalarını yoğunlaştırmak için "Fatih", "Yavuz" ve "Kanuni" gemilerine ek olarak satın aldığı sondaj gemisine "Abdülhamid Han" arı verildiğini açıkladı. Taşucu Limanında bakım onarım çalışmaları devam eden Abdülhamid Han, kırmızı beyaza boyandı üzerine Türk bayrağı işlendi. Geminin adı ise önümüzdeki günlerde yazılacak.

Yedinci nesil olmasının yanı sıra 238 metre uzunluğu, 42 metre genişliği ve çift güvenlik sistemiyle öne çıkan sondaj gemisi Abdülhamid Han, filosunun teknik açıdan hem en donanımlısı hem de en uzunu olarak "Mavi Vatan"daki hidrokarbon arama çalışmalarına güç katacak.

Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip 200 mürettebat kapasiteli gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğiyle mavi sularda etkin araştırma yürütülmesinde önemli rol oynayacak.

(Murat Şengi - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Abdülhamid Han Türkiye Mersin Yerel Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title