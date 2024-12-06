Abdi Sütcü Ölümünün 32. Yılında Anıldı

Merhum iş insanı Abdi Sütcü, ölümünün 32'nci yılında adı verilen Çukurova Üniversitesi Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda törenle anıldı.

Okulun Seminer Salonu'nda düzenlenen anma töreni saygı duruşu, İstiklal Marşının okunması ve merhum Abdi Sütcü'nün hayatını özetleyen kısa film gösteriminin ardından başladı. Törende konuşma yapan Bekir Sütcü, salonu dolduran konuklara ve öğrencilere duygu yüklü mesajlar verirken, başarı kriterini, "Vatana ve millete hayırlı evlat yetiştirmek" olarak özetledi.

Sütcü, başta Ç.Ü. önceki dönem Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar başta olmak üzere okulun üniversiteye kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, bir işe başlarken niyetin önemine vurgu yaptı. Sütcü, "Biz de bizi yetiştiren babamızın adını yaşatmak ve bu memlekete olan borcumuzu ödemek için yola çıktık. Çok şükür okulumuz bugün geldiği noktada sağlık sektörüne çok değerli elemanlar yetiştiriyor. Bu bizim için en büyük gurur kaynağıdır" dedi.

Salonu dolduran öğrencilere de nasihatlerde bulunan Bekir Sütcü, "Tabiki maddi imkanımız olmasa bunları yapamazdık. Peki bu bu maddi imkanlarımızı nasıl elde ediyoruz? Elbette memleketimizin sayesinde yapıyoruz. Aile olarak buradayız, yönetim kurulumuz, çocuklarımız, kız kardeşlerimiz, eşim, kardeşlerimin eşleri de burada" diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nasıl ki bir ülkede birlik ve beraberlik önemliyse ailelerde de birlik olmak çok önemli. Rahmetli babamız Kayseri'den göç etmiş gelmiş. Ben de Adana'ya geldiğimizde 7 yaşındaydım. Küçük yaşta babamızın yol göstericiliğinde ticarete atıldık. Sonra aile olarak gece gündüz çalıştık bugünlere geldik. Ancak, devletimize, milletimize, memleketimize ve yaşadığımız şehre sorumluluğumuzun her zaman bilincinde olduk. Şu anda sağlık sektörüne kıymetli elemanlar yetiştiren okulumuz da bu sorumluluğumuzun gereğidir."

Konuşmasında, başarılı olmanın kriterine de dikkati çeken Bekir Sütcü, "Biz babamızdan vatanımıza, milletimize hayırlı bireyler olmayı öğrendik, kendi evlatlarımıza da bunu öğretiyoruz. Ben 5 çocuk babasıyım. Bana göre başarının en büyük kriteri vatana, millete hayırlı evlatlar yetiştirmektir" ifadelerini kullandı.

Adana'ya eğitim kurumu kazandırmak istediklerinde neden sağlık sektörünü seçtiklerini de özetleyen Bekir Sütcü, "Rahmetli babamız 1992 yılında ilk defa hastaneye yattı. Balcalı Hastanesi'nde 15 gün kaldı. Sağolsun tüm hocalarımız ellerinden geleni yaptı ancak, babamızı 51 yaşında kaybettik. Sağlık kurumlarının öneminin bilincinden hareketle okulumuzun sağlık alanında olmasına karar verdik" dedi.

Öğrencilere, vatana, millete faydalı işler yapmayı tavsiye eden Bekir Sütcü, "Rahmetli babam şunu söylerdi, 'oğlum bir şey yapacaksanız devlete yapın' derdi. Onun için buradayız" diye konuştu.

Bekir Sütcü, annesi Fatma Sütcü adına da Adana'ya bir eğitim kurumu kazandırmak istediklerini, bu konuda çalışmalarının devam ettiğini ve 2025 yılında hayata geçirmeyi planladıklarını belirterek, konuşmasını tamamladı.

Anma Töreni, Sütcü ailesinin konuklarına geleneksel yemek ikramı ve merhum Abdi Sütcü'nün ruhu için okunan dualarla sona erdi. - ADANA