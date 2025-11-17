Haberler

ABD, Venezuela'nın Güneşler Karteli'ni Yabancı Terör Örgütü Olarak Tanımlayacak

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Venezuela merkezli uyuşturucu şebekesi Cartel de los Soles'in Devlet Başkanı Maduro tarafından yönetildiğini belirterek, bu şebekenin 24 Kasım 2025 itibarıyla Yabancı Terör Örgütü (FTO) olarak tanınacağını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "Cartel de los Soles" (Güneşler Karteli) adlı uyuşturucu şebekesinin Venezuela Devlet Başkanı Nicols Maduro ve diğer üst düzey Venezuelalı yetkililer tarafından yönetildiğini belirterek, "ABD Dışişleri Bakanlığı, Cartel de los Soles'i 24 Kasım 2025 itibariyle Yabancı Terör Örgütü (FTO) olarak tanımlamayı planlamaktadır" açıklamasında bulundu.

ABD yönetiminden, Venezuela ile yaşanan gerginliği artırabilecek bir hamle geldi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yayınladığı yazılı açıklamada Venezuela merkezli Cartel de los Soles (Güneşler Karteli) adlı uyuşturucu şebekesinin Venezuela Devlet Başkanı Nicols Maduro ve diğer üst düzey Venezuelalı yetkililer tarafından yönetildiğini belirterek, "ABD Dışişleri Bakanlığı, Cartel de los Soles'i 24 Kasım 2025 itibariyle Yabancı Terör Örgütü (FTO) olarak tanımlamayı planlamaktadır" açıklamasında bulundu. Maduro ve beraberindeki üst düzey hükümet yetkililerinin Venezuela'nın ordusunu, istihbaratını, yasama ile yargı organlarını yozlaştırdığını ve "gayrımeşru" olduğunu vurgulayan Rubio, "Ne Maduro ne de yandaşları Venezuela'nın meşru hükümetini temsil etmiyor" ifadelerini kullandı.

"ABD narko-teröristlerle mücadelede tüm imkanları kullanmaya devam edecek"

Cartel de los Soles'in daha önce FTO olarak tanımalanan "Tren de Aragua" ve "Sinaloa Karteli" gibi yabancı suç örgütleri ile birlikte faaliyet gösterdiğini ve batı yarımküredeki terörist şiddet ile ABD ve Avrupa'ya yapılan uyuşturucu kaçakçılığından sorumlu olduğunu aktaran Rubio, "ABD, ulusal güvenlik çıkarlarını korumak ve narko-teröristlere finansman ve kaynak akışını engellemek için tüm mevcut imkanları kullanmaya devam edecek" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
