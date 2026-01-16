ABD Savunma Bakanı Hegseth ve Japon mevkidaşı Koizumi, askeri üste spor yaptı

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, diplomatik temaslarda bulunmak üzere Washington'u ziyaret eden Japon mevkidaşı Shinjiro Koizumi ile birlikte bir askeri üste sabah sporu yaptı. İkilinin 30 dakikalık antrenmanda birlikte ter döktüğü anlar renkli görüntülere sahne oldu.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Japon mevkidaşı Shinjiro Koizumi, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri farklı bir mecraya taşıdı. Temaslarda bulunmak üzere Washington'u ziyaret eden Koizumi, bir askeri üste Hegseth ile birlikte yaklaşık 30 dakika boyunca spor yaptı. Koizumi, antrenman sırasında Hegseth tarafından hediye edilen tişörtü giyerken, ikili şınav ve ağırlık çalışmaları dahil 5 farklı egzersizden oluşan antrenmanda birlikte ter döktü. Diplomasi dünyasının alışık olmadığı anlar, renkli görüntülere sahne oldu.

Hegseth: "Amacımız ittifakı güçlendirmek"

ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Hegseth ve Koizumi daha sonra ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Hegseth, toplantının başında yaptığı konuşmada ABD-Japonya savunma ittifakının önemine dikkat çekerek, "Bizim görevimiz, buradaki amacımız, bunu sürdürmek ve mümkün olan her şekilde güçlendirmektir" ifadelerini kullandı. Japonya'nın savunma harcamalarını artırma taahhüdünü memnuniyetle karşıladıklarını aktaran Hegseth, "Bu, sert gerçekçilik olacak. Ancak, her iki ülkenin de hayati ulusal çıkarlarını bir araya getiren ve barışı koruyan pratik, sağduyulu bir yaklaşım olacak" değerlendirmesinde bulundu.

"Birlikte güç yoluyla barışı sağlıyoruz"

Hegseth, ABD ordusunun Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) ile gerçekleştirdiği ortak tatbikat ve eğitimlerin caydırıcılığı artırdığına dikkat çekerek, "Evet, Önce Amerika ilkesinden bahsediyoruz, ama bu sadece Amerika anlamına gelmiyor. Bu, yatırım yapan ve yanımızda duran dostlarımızla birlikte çalışmak anlamına geliyor. ve işte bu şekilde dünyada ve burada, kendi yarımküremizde güç yoluyla barışı sağlıyoruz" dedi.

Koizumi: "İttifakın bağını gerçekten hissettim"

Koizumi ise, Hegseth ile toplantı öncesinde yaptıkları ortak antrenmanın ABD-Japonya arasındaki savunma ittifakı açısından sembolik önem taşıdığını belirterek, "Japonya'nın her türlü çabayı göstererek kararlı sonuçlar sergilemesi ve ABD'nin güçlü desteği sayesinde, bu sabah ittifakımızın bağını gerçekten hissedebildim" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON