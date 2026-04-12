İran basını: "ABD ile Pakistan'da yapılan müzakereler Pazar günü devam edecek"

ABD ile İran arasındaki müzakereler Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yerel saatle 03:00'ye kadar süredir. Ciddi anlaşmazlıklar devam ederken, Hürmüz Boğazı konusundaki görüşmeler ön planda. Taraflar arasında esneklik gösterildiği belirtildi.

ABD ile İran'ın Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yürüttüğü müzakerelerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İran basını, müzakerelerin yerel saatle 03: 00'e kadar sürdüğünü ve Pazar günü devam edeceğini bildirdi. Ciddi anlaşmazlıkların devam ettiği aktarılırken, görüşmelerin içeriğine ilişkin detay verilmedi.

Üçüncü aşamaya girilmişti

İran basınında yer alan son haberlerde, İran ve ABD müzakere heyetlerinin Pakistanlı yetkililerin arabuluculuğunda gerçekleştirdiği görüşmelerin üçüncü aşamaya girdiği aktarılmıştı. İranlı kaynaklar, temaslarda ABD'nin "aşırı" taleplerde bulunduğunu ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin anlaşmazlıkların kilit konulardan biri olmayı sürdürdüğünü vurgulamıştı. ABD'li kaynaklar ise süreçte "kritik bir aşamaya" ulaşıldığını ve ana başlığın Hürmüz Boğazı olduğunu aktarmıştı. Kaynaklar ayrıca İran heyetinin görüşmelerde "bir ölçüde esneklik gösterdiğini" öne sürmüştü. ABD basınına konuşan Pakistanlı yetkililer ise görüşmelerin büyük ölçüde olumlu bir atmosferde sürdüğünü ifade etmişti. - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
