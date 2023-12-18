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ABD ve Güney Kore Ortak Askeri Tatbikat Gerçekleştirdi

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ABD ve Güney Kore'nin özel operasyon birimlerinin iki hafta süren ortak bir askeri tatbikat gerçekleştirdiği açıklandı. Tatbikata ABD Özel Harekat Birlikleri, ABD SEAL komandoları, Güney Kore Özel Harp Komutanlığı askerleri ve özel operasyonlar biriminden polisler katıldı.

ABD ve Güney Kore'nin özel operasyon birimlerinin iki hafta süren ortak bir askeri tatbikat gerçekleştirdiği açıklandı.

Kuzey Kore'nin art arda gerçekleştirdiği füze denemeleri Kore Yarımadası ve çevresinde tansiyonu yükseltirken, ABD ve Güney Kore'den Pyongyang'a gözdağı niteliğinde bir hamle geldi. ABD Kore Kuvvetleri'nden (USFK) yapılan açıklamada, Güney Kore ve ABD'nin özel operasyon birimlerinin iki hafta süren bir ortak askeri tatbikat gerçekleştirdiği bildirildi.

Yeri ve zamanı açıklanmayan ve "zamana duyarlı hedefleri kurtarma" senaryosu çerçevesinde kentsel bir eğitim alanında yapılan tatbikata ABD Özel Harekat Birlikleri ve ABD SEAL komandolarının yanı sıra Güney Kore Özel Harp Komutanlığı askerleri ve özel operasyonlar biriminden polislerin katıldığı kaydedildi. Açıklamada, Güney Kore-ABD ittifakının ortak önceliklere ve entegre caydırıcılığa dayanan uluslararası bir ekip çalışmasının örneğini teşkil ettiği vurgulandı.

Uluslararası tüm tepkilere rağmen füze denemelerine devam eden Kuzey Kore, son olarak Japon Denizi istikametine doğru kısa menzilli balistik bir füze ile kıtalararası balistik füze fırlatmış, art arda atılan füzelerin Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğü açıklanmıştı. - SEUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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