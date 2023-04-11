ABD ve Filipinler'den 17 binden fazla personelle askeri tatbikat

ABD ve Filipinler, şu ana kadar gerçekleştirilen en geniş çaplı askeri tatbikata başladı. Tatbikatta 17 bin 600 asker yer alacak.

Çin'in Tayvan çevresindeki geniş çaplı askeri tatbikatı tamamlamasının ardından ABD ve Filipinler de şu ana kadarki en büyük ortak tatbikata başladı. Filipinler ve ABD tarafından yapılan açıklamada, her yıl gerçekleştirilen Balikatan tatbikatının Hint-Pasifik bölgesinde barış ve istikrara olan bağlılıklarını gösterdiği ifade edildi.

İki hafta sürecek tatbikatta, 12 bin 200'ü ABD askeri olmak üzere 17 bin 600 asker görev alacak. Avustralya gibi çevredeki ülkelerin de katılacağı tatbikatta ABD savaş gemileri, savaş jetleri, HIMARS çoklu roketatar sistemleri ile Javelin tanksavar füze sistemleri kullanılacak. ABD ve Filipinler askerleri, ayrıca Güney Çin Denizi'nde bir savaş gemisinin vurulmasına yönelik tatbikat da gerçekleştirecek.

Tatbikatın Çin'in tepkisini çekmesi beklenirken her iki ülke yetkilileri tarafından daha önce yapılan açıklamalarda tatbikatların Tayvan'daki gelişmelere bir yanıt olarak anlaşılmaması gerektiği ifade edilmişti.

Çin ordusu tarafından dün yapılan açıklamada, Tayvan lideri Tsai Ing-wen'in Orta Amerika ve ABD ziyaretlerinin ardından Tayvan çevresinde gerçekleştirilen 3 günlük tatbikatın sona erdiği belirtilmişti. - MANILA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel