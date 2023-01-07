ABD Temsilciler Meclisi başkanlık seçimlerinde yeni gelişme

ABD Temsilciler Meclisi başkanlık seçiminde 12. turda da sonuca ulaşılamadı. Buna rağmen, Cumhuriyetçilerin çoğunluk lideri Kevin McCarthy, 213 oy ile bugüne kadarki en büyük oy sayısını elde etti.

Yeterli çoğunluğa ulaşılamadığı için 4 gündür süren ve ülkenin yasama organı kilitlenme noktasına getiren ABD Temsilciler Meclisi başkanlık seçimlerinde 12. tur oylamasında da sonuç elde edilemedi. Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nde başkan seçimleri yine sonuçsuz kaldı. Cumhuriyetçilerin çoğunluk lideri Kevin McCarthy, başkan seçilmek için yeterli desteğe ulaşamadı. Buna rağmen, McCarthy 213 oy ile bugüne kadarki en fazla oy sayısına ulaşırken, kendisine destek vermemekte ısrarcı olan 7 Cumhuriyetçi vekil, tercihlerini Kevin Hern ve Jim Jordan'dan yana kullandı. 100 yıldır ilk kez 4 gündür süren 12 turluk oylamada yeterli çoğunluğa ulaşılamadığı için meclis başkanı seçilemezken, başkanlık krizi nedeniyle ülkenin yasama organının görevine başlayamaması siyasi endişeleri artırdı.

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Seçimin 3. gününde devam eden 11. turda

Cumhuriyetçilerin çoğunluk lideri Kevin McCarthy, başkan seçilmek için yeterli oy sayısına ulaşamayarak 200 oyda kalmış, McCarthy'ye destek vermemeyi sürdüren 12 Cumhuriyetçi vekil, oylarını vekil Byron Donalds'tan yana kullanmıştı. 7 Cumhuriyetçi vekil Kevin Hern'e oy verirken, 212 Demokrat üyenin tamamının tercihi daha önceki gibi parti liderleri Hakeem Jeffries olmuştu. Cumhuriyetçi Matt Gaetz, 11. tur oylamada da milletvekili olmamasına rağmen eski ABD Başkanı Donald Trump'tan yana oy kullanırken, bir milletvekilinin ise oy vermemeyi tercih ettiği kamuoyuna yansımıştı. 5 Ocak günü yerel saatle 20: 00 sıralarında oturuma ara verilirken, 12. tura 6 Ocak'ta devam edilmesi kararı alınmıştı. - WASHINGTON