ABD Başkanı Trump, vatandaşlarına seyahat yasağı uygulanan ülkelerin listesini genişletti

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, ulusal güvenlik gerekçesiyle seyahat yasağı uygulanan ülkelerin listesini genişletti. Yeni eklenen ülkeler arasında Suriye, Burkina Faso, Mali, Nijer ve Güney Sudan yer alıyor.

ABD, ulusal güvenlik gerekçesiyle vatandaşlarına seyahat yasağı uygulanan ülkelerin listesini genişletti. Bu yıl itibarıyla 12 ülkenin vatandaşlarına uygulanan seyahat yasağına Suriye'nin de aralarında bulunduğu yeni ülkeler eklendi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin bu yıl 12 ülkenin vatandaşlarına uygulamaya başladığı seyahat yasaklarını genişleterek listeye yeni ülkeler ekleyen yeni bir kararnameye imza attı. Beyaz Saray tarafından konuya ilişkin olarak yayımlanan açıklamada, vatandaşlarına seyahat yasağı uygulanmaya başlanacak ülkelerin Burkina Faso, Mali, Nijer, Güney Sudan ve Suriye olacağını duyuruldu. Filistin yönetimi tarafından çıkarılan seyahat belgelerini kullananlara da yasak uygulanacağı ayrıca daha önce seyahat kısıtlamalarına tabii olan Laos ve Sierra Leone vatandaşlarının da bundan böyle tam kapsamlı seyahat yasağına alınacağı belirtildi. Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanan başkanlık kararnamesi ile daha önce vatandaşlarına seyahat yasağı ve giriş sınırlamaları getirilen 12 ülkeye yönelik yasağın da sürdürüleceği ifade edildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın "ulusal güvenlik ve kamu güvenliği tehditlerine karşı ülkeyi korumak amacıyla" aldığı karar çerçevesinde Afganistan, Myanmar, Çad, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Eritre, Haiti, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen'in oluşturduğu 12 ülkenin vatandaşlarına yönelik seyahat yasağının devam edeceği belirtildi. Kararın güvenlik taraması, inceleme ve bilgi paylaşımı süreçlerinde kanıtlanmış, kalıcı ve ciddi eksiklik bulunan ülkelerin vatandaşlarına uygulandığı ifade edildi.

15 ülkenin vatandaşlarına seyahat kısıtlamaları getirildi

Beyaz Saray açıklamasında ayrıca bu yıl itibarıyla seyahat kısıtlamaları getirilen yedi ülkeden dördüne yönelik kısıtlamaların devam edeceği ve bunların Burundi, Küba, Togo ve Venezuela olduğu belirtildi. Vatandaşlarına seyahat kısıtlamaları uygulanmaya başlanacak 15 ilave ülkenin ise Angola, Antigua ve Barbuda, Benin, Fildişi Sahili, Dominika, Gabon, Gambiya, Malavi, Moritanya, Nijerya, Senegal, Tanzanya, Tonga, Zambiya ve Zimbabve olduğu duyuruldu.

Açıklamada, uygulamanın ABD'de yasal olarak ikamet edenler, geçerli vizesi bulunanlar, atletler, diplomatlar ve ülkeye girişleri Amerikan ulusal çıkarlarına hizmet eden bireyleri kapsamadığı belirtildi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
