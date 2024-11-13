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ABD'nin Polonya'daki Aegeis Ashore Füze Savunma Üssü Faaliyete Geçti

ABD'nin Polonya'daki Aegeis Ashore Füze Savunma Üssü Faaliyete Geçti
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ABD'nin Polonya'nın Redzikowo köyünde kurduğu Aegeis Ashore Füze Savunma Üssü, İran ve diğer tehditlere karşı Avrupa'nın güvenliğini artırmayı amaçlıyor. Üs, NATO'nun savunma sisteminin önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.

ABD'nin Polonya'nın kuzeyindeki Redzikowo köyü yakınlarında kurduğu Aegeis Ashore Füze Savunma Üssü bugün faaliyete geçti.

Polonya'nın kuzeyindeki Redzikowo köyü yakınlarında inşa edilen ABD füze savunma sisteminin bir parçası olan Aegeis Ashore Füze Savunma Üssü bugün düzenlenen törenle faaliyete girdi. ABD ve onun Avrupalı müttefiklerini İran başta olmak üzere Orta Doğu'dan gelecek füze tehditlerine karşı korumayı amaçlayan füze savunma üssünün her biri 8'er SM-3 IIA önleyici füzesine sahip 3 adet MK41 dikey atım sistemi ve 1 adet SPY-1D balistik füze erken uyarı radarı ile donatıldığı bildirildi.

Bin ile 3 bin kilometre arasında menzile sahip füzelerinin bulunduğu üssün aynı zamanda NATO savunma sisteminin önemli bir unsuru olduğu belirtildi. Üssün açılışında konuşan Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ABD ordusu gibi dünyanın güvenliğini koruyacak olan Aegeis Ashore Füze Savunma Üssü'nün açılışından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. "Şimdi tüm dünya açık ve net bir şekilde burasının artık Rusya'nın etki alanı olmadığını görecek" ifadelerini kullanan Duda, Polonya genelinde halihazırda 10 bine yakın ABD askerinin görev yaptığını, ABD'nin Polonya ve tüm NATO'nun güvenliğinin garantörü olduğunu söyledi.

Aegeis Ashore Füze Savunma Üssün'nde 500'e yakın ABD askerinin görev yapacağı belirtilirken Polonya hükümeti üssün gelecekte Rusya'dan gelebilecek tehditlere karşı da Polonya'yı savunmasını bekliyor. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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