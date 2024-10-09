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ABD, Lübnan'daki Vatandaşlarını Tahliye Ediyor

ABD, Lübnan'daki Vatandaşlarını Tahliye Ediyor
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Amerika Birleşik Devletleri, Lübnan'da bulunan vatandaşlarını tahliye etmeye devam ediyor. Bugün düzenlenen özel uçuşla 50 vatandaş İstanbul'a getirildi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Lübnan'da bulunan vatandaşlarının tahliyesine devam ediyor. ABD, bugün düzenlediği özel uçuşla 50 vatandaşını Beyrut'tan İstanbul'a getirdi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan kalkan Myway isimli Gürcistan merkezli bir hava yolu şirketine ait uçakla aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 50 kişilik kafile, saat 13.45'te İstanbul Havalimanı'na geldi. Kafiledekiler, havalimanında ABD'nin İstanbul'daki başkonsolosluğu çalışanları tarafından karşılandı. İstanbul'a gelen ABD vatandaşlarının pasaport kontrolleri yapılarak Türkiye'ye girişleri yapıldı.

50 kişilik gruptan 10 kişi transit uçuşla yaşadıkları ülkelere giderken, 40 kişi İstanbul'da otele yerleştirildi. Şu ana kadar yaklaşık bin ABD vatandaşının Lübnan'dan tahliye edildiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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