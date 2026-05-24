Amerikalı papazlardan İznik'e tarih turu

Amerikalı papazlar, İznik Ayasofyası başta olmak üzere İznik'in tarihi ve kültürel miras alanlarını ziyaret etti.

Rehberler eşliğinde gerçekleşen gezide ABD'li heyete, İznik'in tarihi, dini önemi ve medeniyetlere ev sahipliği yapan yapıları hakkında detaylı bilgiler aktarıldı. Tarihi sokakları gezen ziyaretçiler, özellikle Hristiyanlık tarihi açısından büyük öneme sahip Ayasofya'ya yoğun ilgi gösterdi. Heyetin programında ayrıca İznik Gölü Bazilikası ve bölgedeki tarihi kiliselerin de yer aldığı öğrenildi.

İznik'in atmosferinden etkilenen konukların ziyaret boyunca bol bol fotoğraf çektiği ve tarihi yapıları dikkatle incelediği görüldü. Ziyaretin, İznik'in inanç turizmi açısından uluslararası tanıtımına katkı sağlaması bekleniyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı