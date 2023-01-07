ABD kongre baskınının 2. yılı

ABD Başkanı Joe Biden, 2021'deki kongre baskınının 2. yılı nedeniyle düzenlenen anma töreninde, ülke tarihinde iç savaş döneminde dahi görülmemiş bir olayın yaşandığını belirterek baskını "demokrasiye karşı bir saldırı" olarak niteledi.

ABD Başkanı Joe Biden, 2021'deki kongre baskınının 2. yılı nedeniyle düzenlenen anma töreninde, ülke tarihinde iç savaş döneminde dahi görülmemiş bir olayın yaşandığını belirterek baskını "demokrasiye karşı bir saldırı" olarak niteledi.

6 Ocak 2021'de dönemin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın bazı destekçilerinin 2020 başkanlık seçimlerinin sonuçlarını protesto etmek üzere kongre binasını basmasının 2. yılında Beyaz Saray'da anma töreni düzenlendi. Törende konuşan ABD Başkanı Joe Biden, baskının "2020 seçimleriyle ilgili yalanların bir ürünü" olduğunu söyledi. Buna rağmen selefi Trump'ın ismini kullanmayan Biden, "6 Ocak'ta demokrasimize saldırıldı" ifadelerini kullandı. "ABD Kongre Binası, Amerika Birleşik Devletleri tarihinde daha önce hiç görülmemiş bir şekilde işgal edildi" diyen Biden, "İsyancılardan oluşan bir güruh kolluk kuvvetlerine saldırdı, önemli salonları tahrip etti, seçilmiş yetkililerin peşine düştü. Hepsi halkın iradesini devirme ve gücün barışçıl bir şekilde devrini gasp etme girişimi için yapıldı. Hepsi 2020 seçimleriyle ilgili yalanlarla beslendi" şeklinde konuştu.

Madalya verdi

Biden, ayrıca 6 Ocak Kongre baskınının önlenmesinde emeği geçen ve aralarında hayatını kaybeden polis memurlarının yakınları ve yerel yöneticilerin de bulunduğu 14 kişiye, Cumhurbaşkanlığı Vatandaşlık Madalyası verdi.

Bu madalyanın ülkenin en yüksek ödüllerinden biri olduğunu belirten Biden, "Tarihin bu kahramanların isimlerini unutmayacağını" ifade etti. Öte yandan, ABD meclis üyeleri Beyaz Saray'daki tören öncesinde ABD Kongre Binası'nın merdivenlerinde 6 Ocak'ı andı. - WASHINGTON