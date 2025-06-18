ABD, İsrail Büyükelçiliğini 3 Gün Kapattı

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ABD Dışişleri Bakanlığı, artan gerginlik nedeniyle İsrail Büyükelçiliğinin 18-20 Haziran tarihleri arasında kapatılacağını duyurdu. Ayrıca, Kudüs ve Tel Aviv'deki Konsolosluk binalarının da kapalı olacağı bildirildi.

ABD, İsrail Büyükelçiliğini 3 gün kapatma kararı aldı.

Abd Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail- İran çatışması nedeniyle bölgede artan gerginlik sonucu İsrail Büyükelçiliğinin 3 gün kapatılacağı kaydedildi. Büyükelçiliğin Cuma gününe kadar kapalı olacağı kaydedilen açıklamada, "Mevcut güvenlik durum ve İsrail ile İran arasında devam eden çatışma nedeniyle ABD Büyükelçiliği, tüm ABD hükümeti çalışanlarının ve aile üyelerinin bir sonraki duyuruya kadar ikamet ettikleri yerlerde ve yakınlarında kalmaya devam etmeleri talimatı vermiştir. Güvenlik durumu göz önünde bulundurularak Kudüs'teki ABD Büyükelçiliği 18 Haziran Çarşamba ile 20 Haziran Cuma günleri arasında kapalı olacaktır" denildi.

Ayrıca, Kudüs ve Tel Aviv'deki Konsolosluk binalarının da kapalı olacağı aktarıldı.

ABD vatandaşlarının ülkeden ayrılmasına ilişkin şu aşamada bir duyurunun olmadığı aktarıldı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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