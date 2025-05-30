ABD Federal Temyiz Mahkemesi, Trump'ın Gümrük Vergilerini Engelleme Kararını Durdurdu

ABD Federal Temyiz Mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın ticaret ortaklarına uyguladığı gümrük vergilerinin engellenmesine yönelik mahkeme kararının yürütmesini geçici olarak durdurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan'da duyurduğu karşılıklı gümrük vergileri ülkede yargı savaşına neden oldu. ABD Federal Temyiz Mahkemesi, ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi'nin dün verdiği gümrük vergilerini engelleyen kararının yürütmesinin geçici olarak durdurulmasına hükmetti. Söz konusu yürütmeyi durdurma kararı kapsamında davacı şirket ve eyaletlerden 5 Haziran'a kadar ABD hükümetinin itirazına yanıt vermeleri istendi. Hükümetin ise davacı şirket ve eyaletlerin itirazlarına 9 Haziran'a kadar yanıt hakkının bulunduğu kaydedildi.

Trump yeni gümrük vergilerini duyurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da ABD'nin ticaret ortaklarına uygulanacak yeni gümrük vergilerini duyurmuştu. Çoğu ülkeye yüzde 10'luk temel tarife uygulanırken, aralarında Avrupa Birliği, İngiltere, Kanada, Meksika ve Çin'in de bulunduğu onlarca ülke daha yüksek oranlı karşılıklı gümrük vergilerinin hedefi olmuştu. Gümrük vergilerinin normalde Kongre tarafından onaylanması gerekirken, Trump ulusal acil durum olarak adlandırdığı ticaret açıklarını gidermek için harekete geçme yetkisine sahip olduğunu söylemişti. Trump, gelen itirazlar ve yabancı hükümetlerin müzakere masasına oturması üzerine çoğu vergiyi askıya almıştı.

Trump'ın gümrük vergileri yargı engeline takılmıştı

ABD'deki 5 özel şirket ve 12 eyalet, Trump'ın ticaret ortağı yabancı ülkelere yönelik gümrük vergilerini yargıya taşımıştı. ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, Trump'ın acil durum yetkisi kapsamında uyguladığı gümrük vergilerinde yasal yetkisini aştığını belirterek tarifelerin uygulanmasını engelleme kararı almıştı. Beyaz Saray yönetimine gümrük vergilerini durdurmaya yönelik bürokratik süreci tamamlaması için 10 gün süre verilmişti.

Beyaz Saray karara itiraz etmişti

Gelişmenin ardından Trump yönetiminin ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi'nin kararına itiraz ettiği kamuoyuna yansımıştı. Beyaz Saray Sözcüsü Yardımcı Kush Desai, ABD'nin diğer ülkelerle olan ticaret açıklarının "Amerikan toplumlarını yok eden, işçileri geride bırakan ve savunma sanayi tabanını zayıflatan ulusal bir acil durum" oluşturduğunu belirterek, "Ulusal bir acil durumun nasıl ele alınacağına karar vermek seçilmemiş yargıçların işi değildir. Başkan Trump, ABD'nin çıkarlarını ilk sıraya koyma sözü verdi ve yönetim, bu krizi ele almak ve ABD'nin büyüklüğünü yeniden tesis etmek için yürütme gücünün her kolunu kullanmaya kararlı" açıklamasında bulunmuştu. - WASHINGTON