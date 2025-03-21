ABD eyaletlerinde köpek sahiplerine yönelik yıllık vergilendirme genişletiliyor

ABD'de eyaletler bazında uygulanan köpek sahipliği vergileri giderek yaygınlaşırken pek çok eyalet, köpek sahiplerinden yıllık olarak alınan vergiyi artırmayı ve yeni düzenlemeler getirmeyi planlıyor. Bazı eyaletler ise köpekleri, vergi almak için mülk olarak kabul ediyor.

ABD'de eyaletler bazında uygulanan köpek sahipliği vergileri giderek yaygınlaşıyor. Pek çok eyalet, köpek sahiplerinden yıllık olarak alınan vergiyi artırmayı ve yeni düzenlemeler getirmeyi planlıyor. Yerel yönetimler, bu vergiden elde edilen gelirlerinin barınakların iyileştirilmesi, hayvan koruma hizmetlerinin artırılması ve sahipsiz hayvanlarla ilgili sorunların çözülmesi için kullanılacağını belirtiyor. Ülkede köpek sahiplerine yönelik vergi uygulamaları eyaletten eyalete de farklılık gösteriyor. Bazı eyaletlerde bu vergiler yıllık olarak lisans yenileme ücreti şeklinde tahsil edilirken, bazı yerlerde köpeğin cinsi, yaşı ve kısırlaştırılmış olup olmadığına göre değişiklik gösteriyor.

Köpek sahiplerine yönelik vergi eyaletten eyalete değişiyor

Kaliforniya eyaletinde köpek sahiplerinden alınan lisans vergisi 20 ila 100 dolar arasında değişirken, kısırlaştırılmamış köpekler için daha yüksek ücret talep ediliyor. New York'ta ise yıllık lisans için ortalama 15 ila 35 dolar arasında bir ödeme yapılması gerekiyor. Ancak, New York City gibi büyükşehirlerde vergi 50 dolara kadar çıkabiliyor. Texas ve Florida gibi eyaletlerde, köpek sahiplerinden genellikle yıllık 10 ila 50 dolar arasında vergi alınıyor. Pennsylvania, Ohio ve Michigan gibi eyaletlerde ise köpek sahipleri için ömür boyu lisans seçenekleri sunuluyor. Pensilvanya'da köpek sahipleri tek seferlik ödeme yaparak kendi bölgelerinde geçerli olacak bir lisans satın alabiliyor. Ayrıca, bazı kırsal bölgelerde köpek sahipliği vergisi uygulanmazken, büyükşehirlerde bu tür düzenlemelerin daha sıkı bir şekilde denetlendiği görülüyor.

Neden köpek vergisi uygulanıyor?

Yetkililer, köpek sahipliği vergisinin hayvan kontrol hizmetlerini iyileştirmek, sokak hayvanlarının rehabilitasyonuna katkıda bulunmak ve köpeklerin düzenli olarak aşılanmasını sağlamak amacıyla toplandığını belirtiyor. Özellikle barınaklardaki aşırı doluluk oranları ve sahipsiz hayvanlarla mücadele gibi nedenler, eyalet yönetimlerini bu tür vergilendirme sistemlerini sıkılaştırmaya yönlendiriyor. Ayrıca, bazı eyaletler ise agresif veya tehlikeli ırklar olarak sınıflandırılan köpekler için daha yüksek vergi oranları belirlemeyi değerlendiriyor. Örneğin, Kaliforniya'da Pitbull, Rottweiler veya Doberman gibi ırklar için özel izin alınmasını gerektiren ek vergiler gündemde. New York Hayvan Hakları Derneği'nde (NYASPCA) görevli Lisa Montgomery, bu gelirlerin sokak hayvanlarının tedavi edilmesi, yeni barınakların açılması ve aşılama programlarının desteklenmesi için hayati önem taşıdığını ifade ediyor.

Köpek sahipleri düzenlemeye tepkili

Köpek sahipleri ise bu yeni vergi düzenlemesine tepki gösteriyor. Birçok kişi, köpek sahiplerinden alınan yıllık vergilerin sadece gelir elde etme amaçlı olduğunu ve hayvan refahına doğrudan bir katkı sağlamadığını düşünüyor. Bazı eyaletler köpekleri, vergi almak için mülk olarak kabul ediyor. Bu durum hayvan hakları savunucuları tarafından çok eleştiriliyor. Bazı hayvan hakları savunucuları bu uygulamanın sahipsiz hayvan sayısının azaltılmasına yardımcı olacağını ve sorumlu köpek sahipliğini teşvik edeceğini savunuyor.

New York'ta yaşayan köpek sahibi Gamze Şen, "New York'ta köpeğimle beraber yaşıyorum. Son dönemlerde Amerika'nın gündeminde olan köpek sahiplerinin yıllık vergilendirilmesinin uygunsuz ve gereksiz olduğunu düşünüyoruz. Çünkü köpeğimizin bakımına, veteriner masraflarına ve beslenmesine çok paralar harcanırken getirilmiş yıllık verginin ihtiyaç sahibi köpeklerin harcamalarına yapılacağına dair güvenimiz yok" dedi.

Bir başka köpek sahibi Stephane Whitestone köpek sahiplerine yönelik vergilendirme için, "Bunun gerçekten gerekli olduğunu sanmıyorum. Yani, zaten köpeklerinize birkaç yılda bir aşı yaptırmanız gerekiyor ve bu da paraya mal oluyor. ve devlet köpekleri bu şekilde düzenliyor. Bence vergiler sadece devlet ya da hükümetle ilgili bir masraf söz konusu olduğunda haklı görülebilir. ve devletin köpekler nedeniyle yaptığı bariz ya da büyük bir masraf olduğunu düşünmüyorum. Bu yüzden buna karşıyım" ifadelerine yer verdi.

Küçük bir köpek sahibi olan Samuel Greatson ise, "Bence bu çok saçma bir vergi ve ben bunu ödemek istemiyorum, özellikle de bu büyüklükteki bir köpek için. Daha önce New York'ta evcil hayvanınızı kaydettirmek için bir ücret ödemek zorunda olduğumuzu biliyorum, ancak ek bir vergi olmasını istemiyorum. Köpeğimin de bunu istediğini sanmıyorum" dedi.

Vergi ödemeyen köpek sahiplerine ceza verilebilir

Önümüzdeki aylarda bazı eyalet yönetimlerinin köpek sahipliği vergilerinde güncellemelere gitmesi ve yeni yasaları devreye sokması bekleniyor. Bazı eyaletler vergi ödemeyen köpek sahiplerine karşı cezai yaptırımları artırmayı planlıyor. Örneğin, Virginia ve Oregon gibi eyaletlerde yıllık lisans vergisini ödemeyen köpek sahipleri için 250 dolara kadar para cezası getirilmesi öneriliyor. Ayrıca, dijital çip sistemleri ve çevrimiçi kayıt platformları sayesinde köpek sahiplerinin vergi yükümlülüklerini daha kolay yerine getirebilmeleri hedefleniyor. Ohio'da ise başlatılan pilot program kapsamında, köpek sahipleri çevrimiçi lisans yenileme sistemi ile vergilerini hızlıca ödeyebiliyor ve köpekleri için özel barkodlu bir etiket alabiliyor.

Yetkililer, vergi gelirlerinin doğrudan hayvan refahı projelerine yönlendirilmesi gerektiğini belirtiyor. - NEW YORK