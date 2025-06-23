ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Seyahat Güvenliği Uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı, terör saldırısı, şiddet olayları ve protesto eylemleri riskine karşı dünya genelinde seyahat eden vatandaşlarına dikkatli olmaları yönünde küresel güvenlik uyarısı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD vatandaşlarına ve çıkarlarına yönelik potansiyel terörist saldırılar, kitlesel gösteriler veya şiddet eylemleri ihtimali nedeniyle, yurtdışındaki Amerikan vatandaşlarının dikkatli olması gerektiği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı, vatandaşların seyahatleri öncesinde ve sırasında güvenlik durumlarını yakından takip etmelerini, resmi uyarı ve duyuruları kontrol etmelerini tavsiye etti. Ayrıca, acil durumlarda yerlerinin kolayca tespit edilebilmesi için vatandaşlara, Bakanlığın Akıllı Seyahatçi Kayıt Programı'na (STEP) kayıt olmaları çağrısında bulunuldu. - WASHINGTON