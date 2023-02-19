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ABD Dışişleri Bakanı Blinken: "Depremler için yapılan insani yardım 185 milyon dolara çıkarıldı"

Yerel Haberler

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: 'Depremler için yapılan insani yardım 185 milyon dolara çıkarıldı'

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kahraman merkezli depremlerin ardından ABD'nin yaptığı insani yardımın 185 milyon dolara çıkarıldığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kahraman merkezli depremlerin ardından ABD'nin yaptığı insani yardımın 185 milyon dolara çıkarıldığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkili olduğu Adana'ya geldi. Blinken, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından İncirlik Üssü'nde yardım kolilerinin yükleme işlemlerine yardım ettiği fotoğrafları paylaşarak, ABD'nin Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için açıkladığı insani yardım miktarının 185 milyon dolara ulaştığını açıkladı. Blinken, "Amerikan şirketleri, toplulukları ve bireyleri de cömertçe yardım ediyor. Acil yardım sağlamak için yorulmadan çalışan USAID ekiplerine teşekkür ederiz" dedi. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Amerika Birleşik Devletleri Mevlüt Çavuşoğlu Antony Blinken Adana Yerel Haberler

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