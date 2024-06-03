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ABD Deniz Kuvvetleri Komutanı Türkiye'yi ziyaret etti

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ABD Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Lisa Franchetti, Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi ve Deniz Kuvvetleri Karargahını ziyaret etti. Ziyaret kapsamında ikili ilişkiler hakkında toplantı yapıldı.

ABD Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Lisa Franchetti, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun resmi davetlisi olarak Deniz Kuvvetleri Karargahını ziyaret etti.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Lisa Franchetti ve beraberindeki heyet, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun resmi davetlisi olarak Deniz Kuvvetleri Karargahını ziyaret etti. Makam ziyareti sonrasında konuk Komutan ve beraberindeki heyetle ikili ilişkiler kapsamında toplantı da yapıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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