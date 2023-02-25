ABD'den Türkiye ve Suriye'ye 50 milyon dolarlık yardım

ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye'de meydana gelen depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenen mültecilerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için 50 milyon dolarlık yardım sağlanması talimatı verdi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Suriye'de de can kaybına neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'ye yardım gelmeye devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden yayımladığı Devlet Başkanlığı genelgesiyle Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenen mültecilerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için 50 milyon dolarlık yardım sağlanması talimatı verdi. Biden, 1962 tarihli Göç ve Mülteci Yardım Yasası (MRAA) kapsamında, ABD Mülteci ve Göç Acil Yardım Fonu'ndan (ERMA) depremden etkilenen mülteciler için 50 milyon doları geçmeyecek bir yardım sağlanmasının ulusal çıkarlar için önemli olduğunu vurguladı. ABD Başkanı Biden, mültecilere ev sahipliği yapan topluluklar, depremlerden etkilenen mülteciler ve yerinden edilmiş kişilere yardım sağlanması için toplanan yardımların, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kurumlara yapılan destekler ile Dışişleri Bakanlığına bağlı Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu'nun giderlerinin ödenmesi yoluyla sağlanacağını duyurdu. - WASHINGTON