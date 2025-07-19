ABD'den Suriye'de Ateşkes Açıklaması

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ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Suriye Devlet Başkanı eş-Şara'nın Türkiye ve Ürdün ile benimsenen bir ateşkes konusunda anlaştığını duyurdu. Barrack, çatışan tarafları silahlarını bırakmaya çağırdı.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'nın Türkiye, Ürdün ve komşu ülkeler tarafından da benimsenen bir ateşkes konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

İsrail'in Suriye'yi hedef alan son saldırılarına dünyadan tepkiler sürerken, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda ateşkes görüşmelerinde ilerleme kaydedildiğini ifade eden Barrack, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun desteğiyle, Türkiye, Ürdün ve komşu ülkeler tarafından da benimsenen bir ateşkes konusunda anlaşmaya vardı" ifadelerini kullandı. Çatışmaların tüm taraflarını silahlarını bırakmaya çağıran Barrack, "Dürzileri, Bedevileri ve Sünnileri silahlarını bırakmaya ve diğer azınlıklarla birlikte, komşularıyla barış ve refah içinde yaşayacakları yeni ve birleşik bir Suriye kimliği inşa etmeye çağırıyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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