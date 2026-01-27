Haberler

ABD'de kar fırtınasında can kaybı 30'a yükseldi

ABD, soğuk hava ve kar fırtınasıyla mücadele ediyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi. Farklı eyaletlerden gelen ölümler ve hasar haberleri kaydediliyor.

ABD'yi etkisi altında alan soğuk hava ve kar fırtınasında hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi.

ABD, soğuk hava ve kar fırtınasıyla mücadele ediyor. Yetkililer, kış fırtınasında hayatını kaybedenlerin sayısının 30'a yükseldiğini bildirdi. Teksas'ta 16 yaşında bir gencin kızak kazasında, Austin bölgesinde ise bir kişinin hipotermiden öldüğünü bildiren yetkililer Louisiana'dan kış fırtınasıyla bağlantılı 3 ölüm vakası bildirdi. Mississippi'de 2, Arkansas'ta 17 yaşında bir erkek çocuğu kızak kazasında hayatını kaybederken Kuzey Carolina'da bir adam otoyolda ölü bulundu.

New York şehrinde yetkililer hafta sonu açık havada 8 kişinin ölü bulunduğunu söyledi. Kansas'ta da bir kadının hipotermiden öldüğü ve karla kaplı halde bulunduğu bildirildi. Massachusetts yetkilileri bir kadının kar küreme aracı tarafından çarpıldıktan sonra öldüğünü, Tennessee yetkilileri ise hava şartlarıyla bağlantılı 3 ölüm vakası bildirdi.

Mississippi'nin bazı bölgelerinde fırtınanın neden olduğu hasarı "çok büyük" olarak açıklandı. Ağaçların kaldırılması ve temizlenmesi çalışmalarını hızlandırılması ve hatların onarımı ve değiştirilmesi içim ek ekiplerin görevlendirildiği kaydedildi. - WASHINGTON

Aziz İhsan Aktaş davası başladı! Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri

Arnavutluk Başbakanı'nın İsrail parlamentosundaki konuşmasına 'Türkiye' çıkışı damga vurdu

Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak karar

7 CHP'li başkanın yargılanmasına dakikalar kala MHP'den ezber bozan çıkış

Fenerbahçe'ye Kerem şoku! UEFA kayıtları didik didik ediyor

Sağlıkçıları taşıyan servis kaza yaptı, genç hemşire hayatını kaybetti

Kritik eşik aşıldı! WhatsApp'ta artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

7 CHP'li başkanın yargılanmasına dakikalar kala MHP'den ezber bozan çıkış

Tüm anlaşmaların anası! Hindistan ve Avrupa Birliği imzayı attı

3 hafta önce şampiyonluğun bir numaralı adayıyken tepetaklak oldular

