ABD'de yaşayan Hilal toplanan 2 milyon TL'lik yardımı depremzedelere ulaştırdı

ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşayan Hilal Tokat, sosyal medya üzerinden başlattığı yardım kampanyasında toplanan 2 milyon TL'lik yardımı Nef Vakfı aracılığıyla depremzede vatandaşlara ulaştırdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye hızla ulaşan ve altı aydır aralıksız çalışmalarına devam eden Nef Vakfı, konteyner yardımı ve psikolojik desteklerinin yanı sıra ayni ve maddi yardımlarına devam ediyor. Bölgede yaraların sarılması için birçok sivil toplum kuruluşu ile işbirliğine giden Nef Vakfı, İnisiyatif Merkezi Derneği ile de Hatay'da aşevi kurdu. Günde yaklaşık 12 bin kişiye üç öğün yemek verilen aşevine bir destek de kilometrelerce uzaktan geldi.

Ailesi ile birlikte ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşayan Kapadokyalı Hilal Tokat, ülkesindeki yüzyılın afetine kayıtsız kalmadı. Ailesini ve çevresindekileri deprem bölgesine yardım etmek için ikna eden Tokat, "Hilal's Soup Kitchen-Hilal'in Aşevi" adlı yardım kampanyası başlattı ve toplanan bağışları Nef Vakfı'na ulaştırdı. Türk kızı Hilal'in örnek davranışıyla toplanan yaklaşık 2 milyon TL, Nef Vakfı ve İnisiyatif Merkezi Derneği işbirliği ile depremzedelere ulaştı.

"Biz Amerika'da yaşamamıza rağmen Türk kimliğimizi koruyoruz"

Ziyaret ettiği Hatay'da depremzedelerle bir araya gelen Hilal Tokat, "Ailem Nevşehirli ama Amerika New Jersey'de yaşıyorum. Biz Amerika'da yaşamamıza rağmen Türklüğümüzü çok korumaya çalıştık. Deprem haberlerini aldığımızda çok hüzünlendik. Ben kendimce bir şeyler yapmak istedim. Nef Vakfı'nın bir aşevi projesi varmış. Ben de onu gerçekleştirmek için çok gayret gösterdim. Amerika'da para topladım ve buraya getirdim. 65 bin dolar topladım. Ailemle buradayım, bugün geldik. Birkaç gün buradayım ama hep destekliyorum. Hatay aşevine destek için çalışmalarıma devam edeceğim" dedi.

"Bütün gençlere örnek olması gereken bir girişim Hilal'in yaptığı"

Nef Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Ayşe Burcu Yılmaz, Amerika'dan Hatay'a yardım ulaştıran Hilal'in tüm Türk gençlerine de örnek olduğunu belirterek, "Nef sosyal bir şirket, paylaşım ekonomisine dayalı inovatif çözümlerle gayrimenkul sektöründe fark oluşturan katma değerli işlere imza atıyor. Nef markamızın kuruluş felsefesi aldığımız her nefeste borçlandığımız yaşama; yaşamı her an daha iyiye doğru geliştirmek üzere çalışarak katkıda bulunmak. Nef Vakfı da 2015 yılında kuruldu. Eğitim, sağlık, spor, afetler alanında birçok çalışma yapıyor. Milletçe hepimizin çok derin üzüntüyle karşıladığımız deprem afeti nedeniyle de 6 Şubat'tan beri sahadayız. Bugün burada olmamızın önemli bir sebebi var. Çünkü Amerika'da bağış toplayarak Hatay'da İnisiyatif Merkezi Derneği ile kurduğumuz aşevine destek olan Hilal kardeşimizin projesi gerçekleşti. Hilal'in bölgeye nefes olma hayalleri gerçek oldu. Biz de Nef Vakfı aracılığıyla Hilal'in bağışlarını bölgede bizzat aşevinde depremzedelere ulaştırdık. Bütün gençlere örnek olması gereken bir durum Hilal'in yaptığı. Hilal bir Türk kızı, Amerika'da okuyor ama vatanını, milletini unutmuyor ve oradaki bağışları Türkiye'ye getiriyor. Hilal'in gönüllü bağış toplama çabasını tüm Türk gençlerine de örnek olduğu için takdirle karşılıyoruz. Hatay'da depremin yaraları halen sarılmaya çalışılıyor. Bu sebeple de aşevine yapılan yardımların devam etmesi büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

"Çalışmalara 171 gündür devam ediyoruz"

Nef Vakfı yöneticisi Ercüment Arabacı, depremin ilk gününden itibaren sahada çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Depremin ilk dakikasından itibaren insani yardım, psikososyal destek, konteyner kent ve tüm insani yardım ve aşevi çalışmalarına tam 171 gündür devam etmekteyiz. Şu an bulunduğumuz nokta Hatay, Antakya Expo alanındayız. Nef Vakfı ve İnisiyatif Merkezi işbirliğiyle Hatay'da bulunan 8 konteyner kente ve bu alanda bulunan afetten etkilenmiş kişilere günde üç öğün, öğünlük 12 bin kişiye tekabül edecek şekilde sıcak yemek desteği sağlanmakta. İlk günden bugüne gerek konteyner kent, gerek mobil tuvalet, gerek çadır kent, gerek aşevi ve gerek insani yardım, sosyal yardım depolarımızla deprem bölgelerinde var gücümüzle ihtiyacı olanlara nefes olmaya devam ediyoruz" şeklinde konuşu.

Depremzede Gamze Doksöz, emeği geçen vatandaşlara teşekkürler ederek, "Şu an biz Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin Expo alanındayız. Her zaman olduğu gibi hayırsever vatandaşlarımızın, insanlarımızın, duyarlı insanlarımızın yardımı aracılığıyla kısıtlı imkanlarımızdan kaynaklanan ihtiyaçlarımızı karşılamaya çalışıyoruz. Çok şükür. Gerçekten emeği geçen herkes, gelen, ilgilenen, düşünen herkesten Allah razı olsun. Şu zor zamanlarda her kim ki birimizi düşünüyorsa bile bin kere Allah razı olsun ondan" dedi.

Depremzede Abdullah Yusufoğlu, teşekkürlerini dile getirerek, "Bizi yalnız bırakmadıkları için herkese teşekkür ederiz. Aylardır bize burada yemek veriliyor. Ben buna şahidim. Allah razı olsun, ne diyebiliriz" şeklinde konuştu. - HATAY