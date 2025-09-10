Haberler

ABD Büyükelçiliği'nden Hamileler için Vize Uyarısı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, vatandaşları ABD'de doğum yaparak Amerikan vatandaşlığı almak amacıyla vize başvurusunda bulunmamaları konusunda uyardı. Açıklamada, bu amaca yönelik yapılan başvuruların reddedileceği kesin bir dille ifade edildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ankara Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, "Vizenizi, ABD'de doğum yapıp çocuğunuzun Amerika vatandaşlığı almasını sağlamak maksadıyla kullanmak yasaktır" denildi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, çocuğunu ABD'de dünyaya getirerek Amerikan vatandaşlığı almak isteyen vatandaşları uyardı.

Büyükelçilik tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Amerika Birleşik Devletleri vizenizi, ABD'de doğum yapıp çocuğunuzun Amerikan vatandaşlığı almasını sağlamak maksadıyla kullanmak yasaktır. Konsolosluk görevlisi, seyahat amacınızın bu olduğu kanaatine varırsa vize başvurunuz reddedilecektir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
