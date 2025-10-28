ABD Başkanı Trump, Tokyo'da Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, Tokyo'da bir araya geldiği Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'yi yeni görevinden dolayı tebrik ederek, "Muhteşem işler yapacaksınız ve harika bir ilişkimiz olacak" dedi. Her daim Japonya'nın yanında olduklarını vurgulayan Trump, "ABD adına şunu söyleyebilirim ki, ne zaman bir sorunuz, ne zaman yardıma ihtiyacınız, sizin için yapabileceğim bir şey olursa, biz burada olacağız. Biz en üst düzeyde müttefikleriz" ifadelerini kullandı.

Dün Asya turunun 2'nci ayağı olan Japonya'ya gelen ABD Başkanı Donald Trump, bugün Tokyo'da Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile bir araya geldi. Japonya Başbakanı Takaichi, görüşmenin basına açık olan kısmında yaptığı açıklamada, Trump ile beyzbol maçı izlemeleri nedeniyle toplantının planlanandan geç başladığını ifade etti. Liberal Demokrat Parti (LDP) başkanlık seçimini kazanmasının ardından kendisini tebrik ettiği ve Japonya'ya geldiği için Trump'a teşekkür eden Takaichi, "Sizi görmek için sabırsızlanıyordum" ifadelerini kullandı. Uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile Trump'ın arkadaşlığına dikkat çeken Takaichi, "Abe ile uzun zaman süren arkadaşlığınız ve geçen senenin sonunda ABD'yi ziyaret eden Shinzo Abe'nin eşi Akie Abe'ye gösterdiğiniz misafirperverlik için de teşekkür ederim" dedi.

Takaichi'den Trump'ın barış diplomasisine övgü

Abe'nin hayattayken kendisine sık sık Trump'ın dinamik diplomatik faaliyetlerinden söz ettiğini aktaran Takaichi, "Sayın başkan, son olarak Tayland ve Kamboçya arasında barışa vesile oldu ve Asya'da barışa katkı sağladı. Ayrıca, Orta Doğu'da yaptıklarınız, eşi görülmemiş bir tarihi başarıdır" şeklinde konuştu. Trump'ın çabaları sayesinde dünyanın barışın tadını çıkarmaya başladığını vurgulayan Takaichi, "Bu vesileyle dünyanın barış ve istikrarına katkı sunma konusundaki kararlılığınıza büyük değer verdiğimi belirtmek istiyorum. Sizden bu konuda etkilendim ve ilham aldım sayın başkan" diye konuştu.

"ABD ile işbirliğini geliştirmeye hazırım"

Japonya'nın Trump yönetimi ile birlikte dünyanın barış ve istikrarına katkı sunmaya hazır olduğunu vurgulayan Takaichi, "Japonya'nın ulusal çıkarlarını korumayı amaçlayan dinamik bir Japonya diplomasisi izlemeye kararlıyım. Buna ek olarak, ortak hedefimiz olan özgür ve açık Hint-Pasifik vizyonunu gerçekleştirmek için sizinle ve ABD ile işbirliğini geliştirmeye hazırım" ifadelerini kullandı. Takaichi, Japonya'nın ulusal gücünü diplomasi, savunma, ekonomi, teknoloji ve insan kaynakları alanları başta olmak üzere artırmak için çalışacağını vurguladı.

Takaichi ikili ilişkilerde "altın çağ" vurgusu yaptı

Gelecek yıl ABD'nin 250'nci kuruluş yıldönümü olduğunu hatırlatan Takaichi, "Bu yüzden Washington D.C'ye dikilmek üzere size 250 kiraz çiçeği (sakura) ağacı hediye edeceğiz" dedi. Ayrıca Japonya'nın Akita eyaletinden gönderilecek havai fişeklerin 4 Temmuz'da Washington D.C'deki bir gösteride kullanılacağını aktaran Takaichi, "Bu çabalar ışığında, ABD ve Japonya ortaklığının daha da güçleneceği ve iki ülkenin de refahının artacağı yeni bir altın çağı gerçekleştirmek istiyorum" dedi.

Trump'tan Takaichi'ye tebrik

ABD Başkanı Donald Trump ise, Takaichi'yi başbakanlık görevi dolayısıyla tebrik ederek, eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin çok iyi arkadaşı olduğunu hatırlattı. Abe'nin suikast sonucu yaşamını yitirmesinden büyük üzüntü duyduğunu söyleyen Trump, Takaichi'ye "Abe, sizin hakkınızda hep çok iyi konuşurdu" dedi. Bu nedenle Takaichi'yi başbakan olarak gördüğüne şaşırmadığını kaydeden Trump, "Yaşasaydı o da (Abe) çok mutlu olurdu. Ben de ABD adına sizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Savunma siparişlerini ve ticareti memnuniyetle karşılıyoruz"

Japonya'nın askeri kapasitesini artırmaya çalıştığını ve Japonya'dan hali hazırda yüklü miktarda askeri ekipman siparişi aldıklarını belirten Trump, "Bu siparişleri ve yapacağımız şimdiye dek eşi görülmemiş büyük ticareti memnuniyetle karşılıyoruz" diye konuştu. Japonya ile adil bir anlaşma yapacaklarını belirten Trump, "Japonya'yı ABD'ye (pazarına) kabul etmek için sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu herkesin çok heyecan duyduğu bir şey" değerlendirmesinde bulundu.

"İlişkilerimiz hiç olmadığı kadar güçlü olacak"

Japonya'yı her zaman çok sevdiğini ve saygı duyduğunu vurgulayan Trump, "İlişkilerimizin hiçbir zaman olmadığı kadar güçlü olacağını düşünüyorum ve sizinle çalışmak için sabırsızlanıyorum" dedi. Her daim Japonya'nın yanında olduklarını vurgulayan Trump, "ABD adına şunu söyleyebilirim ki, ne zaman bir sorunuz, ne zaman yardıma ihtiyacınız, sizin için yapabileceğim bir şey olursa, biz burada olacağız. Biz en üst düzeyde müttefikleriz" ifadelerini kullandı. Takaichi'ye Japonya'nın en iyi başbakanlarından biri olacağını söyleyen Trump, "Ayrıca ilk kadın başbakan olduğunuz için tebrik ederim. Bu büyük bir olay. Muhteşem işler yapacaksınız ve harika bir ilişkimiz olacak" diye konuştu. - TOKYO