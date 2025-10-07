Trump, Erdoğan'ın Gazze Barış Planı İçin Gösterdiği Çabaları Vurguladı

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze Şeridi'nde kalıcı barış sağlanmasını öngören Gazze Planı'nın sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdiğini belirterek, "Çok güçlü biri ve bu anlaşmanın gerçekleşmesi için gerçekten çok uğraşıyor. ve Hamas ona büyük saygı duyuyor" dedi. Bazı kırmızı çizgilerinin olmasına rağmen barışa dair umutlu olduğunu belirten Trump, "Bence çok iyi gidiyoruz ve Hamas'ın çok önemli konularda anlaşmaya vardığını düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir imza töreninde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, Gazze Şeridi'nde kalıcı barış sağlanmasını öngören Gazze Planı'nın sonuca ulaşması için sürece dahil olan tüm ulusların çaba gösterdiğini ve İsrail'in de pozitif bir yaklaşım sergilediğini söyledi. Yürütülen müzakerelerde bazı kırmızı çizgilerinin olduğunu belirten Trump, olası anlaşmaya atıfla "Belirli şartlar sağlanmazsa bunu yapmayacağız" dedi. Buna rağmen süreçten umutlu olduğunun altını çizen Trump, "Ama bence çok iyi gidiyoruz ve Hamas'ın çok önemli konularda anlaşmaya vardığını düşünüyorum" şeklinde konuştu. Trump, 7 Ekim'in 2. yıldönümünü hatırlatarak kesin bir anlaşmaya yakında varılıp varılmayacağını soran bir gazeteciye, "Sanırım bir anlaşmaya varacağız. Yıllardır üzerinde anlaşmaya varmaya çalıştıkları bir konu olduğu için bunu kesin olarak söylemek benim için zor. Ancak Gazze Anlaşması'na varacağız, bundan oldukça eminim" yanıtını verdi.

"Büyük ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum"

Bu konuda yürütülen müzarekerelere ABD'den "harika" bir takımın katıldığını vurgulayan Trump, umutlu olduğunu yineleyerek, "Büyük ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum. İsrail halkı bunun (anlaşmanın) olmasını istedi, özellikle rehinelerle ilgili olanlar. İsrail'de on binlerce insanın gerçekten rehinelerin geri dönmesini ve her şeyin sona ermesini istediğini görüyorsunuz" değerlendirmesini yaptı. Hamas'ın da olumlu bir tutum sergilediğine dikkat çeken Trump, "Gayet iyiler. Bunun böyle devam etmesini umuyorum. Devam edeceğine de inanıyorum. Gerçekten bir anlaşmaya varacağımıza inanıyorum. Gerçek bir anlaşma yapma şansımız çok yüksek ve bu kalıcı bir anlaşma olacak. Biz barış istiyoruz. Bu sadece Gazze meselesinin ötesinde. Gazze büyük bir mesele ama bu, Orta Doğu'da gerçek barış demek" diye konuştu.

"Erdoğan anlaşmanın sağlanması için çok yoğun çaba sarf ediyor"

Türkiye dahil tüm Müslüman ve Arap ülkelerinin sürece katkı sağlamak için çaba sarf ettiğini hatırlatan Trump, "Türkiye Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ile konuştum. Harika biri. Bu anlaşmanın sağlanması için çok yoğun çaba gösteriyor. Çok güçlü biri ve bu anlaşmanın gerçekleşmesi için gerçekten çok uğraşıyor. ve Hamas ona büyük saygı duyuyor" dedi. Hamas'ın Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'a da saygı duyduğunu belirten Trump, "Herkes anlaşmanın sağlanması konusunda bizim tarafımızda. Daha önce hiç böyle bir şey görülmemişti. Genelde ülkelerin yüzde 80'i bazı şeylerin olmasını istemezdi. Ama bence bu kez, bildiğiniz gibi İran'dan bile güçlü bir sinyal aldık. Onlar da bu işin olmasını istiyorlar" ifadelerini kullandı.

