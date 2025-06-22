ABD Bağdat Büyükelçiliği Bazı Personelini Irak'tan Tahliye Etti

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Bölgedeki artan gerilimler nedeniyle ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, bazı personelini Irak'tan tahliye etti. Bu gönderim, özellikle İran ile İsrail arasındaki tırmanış sonrası alınan önlemler kapsamında gerçekleşti.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, artan bölgesel gerilimler nedeniyle bazı personelinin Irak'tan tahliye edildiğini duyurdu.

ABD, İran'a düzenlediği saldırının ardından Irak'taki vatandaşlarına yönelik adım attı. ABD Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, İsrail ile İran arasında tırmanan gerilim nedeniyle ek personelin önleyici tedbirler kapsamında ülkeden ayrıldığı bildirildi. Açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Irak'taki güvenlik durumunu yakından takip etmeye devam ettiği belirtilirken, Bağdat Büyükelçiliği ile Erbil Başkonsolosluğu'nun açık olduğu ve olağan faaliyetlerini sürdürdüğü vurgulandı.

İran, ABD güçlerinin bu sabah erken saatlerde Fordo, Natanz ve İsfahan'daki üç ayrı nükleer tesise hava saldırısı düzenlemesinin ardından bölgedeki tüm ABD askerlerinin ve sivillerinin "meşru hedef" haline geldiği uyarısında bulunmuştu. - BAĞDAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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