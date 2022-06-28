ABD Adana Konsolosu Pilz'den Vahap Seçer'e Ziyaret - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD Adana Konsolosu Pilz'den Vahap Seçer'e Ziyaret

ANKA - Yerel
 - Güncelleme:

ABD Adana Konsolosu Amanda Pilz ve beraberindeki heyet, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’i ziyaret etti.

ABD Adana Konsolosu Amanda Pilz ve beraberindeki heyet, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti.

Başkan Seçer'in Büyükşehir Belediyesi'ndeki makamında gerçekleştirilen ziyarette, ABD Adana Konsolosluğu Siyasi İşler Müdürü Daniel B. Dolan, Ekonomik İşler Müdürü Reaz Mehdi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İbrahim Evrim de yer aldı.

ANKA / Yerel

Tam Gemi Şok Denemeleri Vahap Seçer Mersin Adana Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title