ABD Adana Konsolosu Pilz'den Vahap Seçer'e Ziyaret ABD Adana Konsolosu Amanda Pilz ve beraberindeki heyet, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’i ziyaret etti. ABD Adana Konsolosu Amanda Pilz ve beraberindeki heyet, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti. Başkan Seçer'in Büyükşehir Belediyesi'ndeki makamında gerçekleştirilen ziyarette, ABD Adana Konsolosluğu Siyasi İşler Müdürü Daniel B. Dolan, Ekonomik İşler Müdürü Reaz Mehdi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İbrahim Evrim de yer aldı. ANKA / Yerel Tam Gemi Şok Denemeleri Vahap Seçer Mersin Adana Yerel Haberler

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