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Abb'nin Sözleşmeli Üreticilik Modeliyle Başkent Çiçek Açıyor

Abb'nin Sözleşmeli Üreticilik Modeliyle Başkent Çiçek Açıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), sözleşmeli üreticilik modeliyle; Başkentin muhtelif alanlarını, parklarını ve orta refüjlerini çiçeklerle süslemeye başladı.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), sözleşmeli üreticilik modeliyle; Başkentin muhtelif alanlarını, parklarını ve orta refüjlerini çiçeklerle süslemeye başladı.

ABB, Başkan Mansur Yavaş'ın "Benim en büyük hayalim Ankaralı üreticiyi zengin etmek" diyerek kırsal kalkınma kapsamında başlattığı sözleşmeli üreticilik modelini, Başkentteki yerli çiçek üreticileri ile sözleşme imzalayarak yaşama geçiriyor. ANFA Genel Müdürlüğü, yaz aylarının gelmesiyle yerli üreticilerden satın aldığı çiçekleri toprakla buluşturuyor.

ANFA ekipleri son olarak Muhammed Ali Esertepe Parkı, Ümitköy yan loblar, Anıtkabir önü ve Batı Parkı'nda sözleşmeli çiçek üreticilerinden satın alınan top kadifeleri dikti. Kentte üretimi artırmayı ve Başkent ekonomisini canlandırmayı hedefleyen ABB, alım garantili sözleşmeli üreticilik modeline geçen yerli üreticilerin ekonomisine de katkı sağlıyor.

ANKA / Yerel

Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş Yerel Haberler

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