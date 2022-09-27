Abb, Etlik Şehir Hastanesi İçin 2 Yeni Otobüs Hattı Açıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Elektrik Gaz Otobüs (EGO) Genel Müdürlüğü, yarın hizmete girecek olan Etlik Şehir Hastanesi için iki yeni otobüs hattını hizmete soktu. 206 numaralı hat İvedik Metro-Etlik Şehir Hastanesi güzergâhında, 409 numaralı hat ise Dışkapı-Etlik Şehir Hastanesi-Akköprü güzergâhında yarından itibaren hizmet vermeye başlayacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Elektrik Gaz Otobüs (EGO) Genel Müdürlüğü, yarın hizmete girecek olan Etlik Şehir Hastanesi için iki yeni otobüs hattını hizmete soktu. 206 numaralı hat İvedik Metro-Etlik Şehir Hastanesi güzergahında, 409 numaralı hat ise Dışkapı-Etlik Şehir Hastanesi-Akköprü güzergahında yarından itibaren hizmet vermeye başlayacak.

EGO Genel Müdürlüğü, 28 Eylül 2022 Çarşamba günü (yarın) hizmete girecek olan Etlik Şehir Hastanesine 2 yeni otobüs hattını hizmete soktu. Başlatılacak olan yeni hat tahsisi kapsamında; 206 hat numaralı İvedik Metro-Etlik Şehir Hastanesi güzergahında 43, 409 hat numaralı Dışkapı-Etlik Şehir Hastanesi-Akköprü güzergahta ise 60 olmak üzere İvedik, Dışkapı ve Akköprü Metro İstasyonlarına entegre 103 adet ring servisiyle 28 Eylül 2022 tarihinden itibaren hizmet verilmeye başlanacak.

HAREKET SAATLERİNE İNTERNET ADRESİ VE EGO CEPTE'DEN ULAŞILABİLECEK

Araçların hareket saatleri, güzergah ve durak bilgileri www.ego.gov.tr internet adresinde ve mevcut olan şehir içi ulaşım web bilgi sistemi ile "EGO CEPTE" uygulamasında güncel olarak yayımlanacak.

ABB, Etlik Şehir Hastanesi çevresi ve bağlantı yollarında asfalt serim çalışmalarını sürdürüyor.