Abb Ekiplerinden Park ve Rekreasyon Alanlarında Temizlik Seferberliği

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ANFA Genel Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde bulunan park ve rekreasyon alanlarında yapılan düzenli temizlik çalışmaları kapsamında, Seğmenler Parkı'nda iki günde 2,5 ton çöp topladı.

Başkentte park ve rekreasyon alanlarında temizlik seferberliği ilan eden ANFA Genel Müdürlüğü ekipleri son olarak Seğmenler Parkı'nda iki gün boyunca 24 saat esasıyla vardiyalı şekilde çalışarak 2,5 ton çöpü topladı.

Güvenli ve huzurlu bir ortam sunan rekreasyon alanlarına yaz aylarında akın eden yurttaşların sağlığı için harekete geçtiklerini söyleyen ANFA Çankaya Bölge Şefi Gazi Dalkıran, şunları söyledi:

"Seğmenler Park'ında 24 saat temizlik hizmetimiz devam etmektedir. 24 saat içinde vardiyalar halinde 12 personelimiz çalışmaktadır. Tüm alanın temizliği, sulaması ve mıntıkasından sorumludurlar. Hafta sonu yaptığımız değerlendirmelere göre yaklaşık 2,5 ton çöp toplanmış ve yaklaşık 460 adet çöp torbası kullanılmıştır."