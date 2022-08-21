ABB'den yaşlı, engelli ve sosyal yardım alan vatandaşlara tatil Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yaşlı, engelli ve sosyal yardım alan vatandaşlara Akçakoca'daki eğitim ve dinlenme tesislerinde 7 günlük tatil imkanı sağlıyor.

ABB'den yaşlı, engelli ve sosyal yardım alan vatandaşlara tatil

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yaşlı, engelli ve sosyal yardım alan vatandaşlara Akçakoca'daki eğitim ve dinlenme tesislerinde 7 günlük tatil imkanı sağlıyor.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kentte yaşayan yaşlı ve engelliler ile sosyal yardımlardan faydalanan ailelere tatil imkanı sunuyor. Ankara Büyükşehir Belediyesinin geleneksel hale getirdiği uygulamayla yaz aylarında, başkentli yaşlı ve engelli vatandaşlar, Akçakoca'daki eğitim ve dinlenme tesislerine gönderiliyor. Her şey dahil ve ücretsiz olarak hizmet veren tatil kampları için kayıt başvuru işlemleri sürerken diğer yandan da kafileler Akçakoca'ya yola çıkmaya başladı.

Yaşlı ve engelli vatandaşlar ile daha önce hiç deniz görmemiş Ankaralıların sosyal hayatlarını renklendirmeyi ve canlandırmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, tatil kampları ile vatandaşlara unutulmaz bir tatil geçirme fırsatı sunuyor.

Özel otobüslerle kamplara giden vatandaşlar, birer haftalık sürelerle hiçbir ücret ödemeden tatil yapıyor. Vatandaşlar güvenli bir ortamda eğitmenler ve uzmanlar eşliğinde yaz kamplarına katılarak, hem sosyal ve kültürel etkinliklerle dolu bir yaz geçiriyor hem de tarihi ve turistik mekanları gezme şansını yakalıyor.