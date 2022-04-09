ABB Başkanı Yavaş: "06.00-06.45 saatleri arasında tam biniş ücretinin 4.5 TL'ye indirilmesini UKOME toplantısında gündeme getireceğiz" - Haberler

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ABB Başkanı Yavaş: "06.00-06.45 saatleri arasında tam biniş ücretinin 4.5 TL'ye indirilmesini UKOME toplantısında gündeme getireceğiz"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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ABB Başkanı Yavaş: '06.00-06.45 saatleri arasında tam biniş ücretinin 4.5 TL'ye indirilmesini UKOME toplantısında gündeme getireceğiz'

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "06.00-06.45 saatleri arasında tam biniş ücretinin 4.5 TL'ye indirilmesini UKOME toplantısında gündeme getireceğiz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "06.00-06.45 saatleri arasında tam biniş ücretinin 4.5 TL'ye indirilmesini UKOME toplantısında gündeme getireceğiz" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, UKOME toplantısında, 06.00-06.45 saatleri arasında tam biniş ücretinin 4.5 TL'ye indirilmesini gündeme getireceklerini açıkladı. Yavaş paylaşımında, "Sabah trafiğini rahatlatmak ve Ankaralının bütçesine katkı sağlamak için sabah 06.00-06.45 saatleri arasında tam biniş ücretinin 4.5 TL'ye indirilmesini UKOME toplantısında gündeme getireceğiz. Kabul edilmesi ve sistemin uyumlu hale getirilmesiyle uygulamaya hemen başlayacağız" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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