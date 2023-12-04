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AB Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Kayseri'de Gerçekleştirildi

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Melikgazi Belediyesi'nin ev sahipliğinde AB Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Bölgeler Meclis Toplantısı Kayseri'de yapıldı. Başkan Palancıoğlu, toplantıda Filistinli mazlum vatandaşların haklarını savunarak AB'nin üzerine düşeni yapması gerektiğini vurguladı.

AB Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Bölgeler Meclis Toplantısı Melikgazi Belediyesi'nin ev sahipliğinde ilk kez Kayseri'de gerçekleştirildi.

Başkan Palancıoğlu, toplantıda önemli bir konu olan Filistinli mazlum vatandaşların haklarını savunarak AB'nin üzerine düşeni yapması gerektiğini ve acilen bir çözüm bulunması gerektiğini vurguladı. 9 yıldır Avrupa Konseyi'nde Türkiye'yi temsil eden Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu programda yaptığı konuşmasında, "29. Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi Çalışma Grubu Toplantısı'nda sizleri güzel şehrimiz Kayseri'de ağırlamaktan dolayı oldukça memnunuz. Diğer toplantılarda olduğu gibi bugün de, "odağında insan olan" konuları ortak akılla istişare ettik. Özellikle iklim değişikliğine karşı dirençli toplumlar oluşturma konusunda önemli konuları konuştuk. Avrupa Birliği ile ilişkileri önemsiyorum. Bu ilişkilerin gelişmesi ülkemiz için önemli. Ülkemiz, çevresindeki savaşlara rağmen büyüyor. Ülkemiz çevresindeki savaşlara ve yaşanan acı olaylara rağmen büyüyor. Yıllardır devam eden Türkiye-AB ilişkilerinin, başlangıçtan itibaren inişli çıkışlı olduğunu hepimiz görebiliyoruz. Belirli dönemlerde yaşanan krizlere rağmen Türkiye ve Avrupa Birliği, mevcut ilişkiyi üyelik perspektifi çerçevesinde sürdürmeyi başarmıştır. Ülkemizde, 6 Şubat tarihinde, peş peşe yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler eşi benzeri görülmemiş bir yıkıma neden olmuştur. Asrın felaketi olarak nitelendirdiğimiz bu yıkımda 50 binden fazla insanımız hayatını kaybetmiştir. 100 binden fazla vatandaşımız ise yaralanmıştır. Yaşanan depremlerden 14 milyonu aşkın insan doğrudan etkilenmiştir. Hükümetimiz bölgede 200 bin konutun inşası devam etmektedir. 1 yıl dolmadan 41 bin konut ve 5 bin köy evi depremzedelere teslim edilecek." dedi.

Filistin'in 75 yıldır İsrail'in işgaline ve zulmüne maruz kaldığını ve AB'nin yaşanan katliama bir çözüm bulması gerektiğini vurgulayan Başkan Mustafa Palancıoğlu, "Türkiye'nin sınırlarında savaşlar var. Ukrayna Savaşı var. Son olarak Filistin'de yaşanan katliam var. Benim de çocuklarım var. Ben oradaki çocukların katledildiğini görmek istemiyorum. Bu soruna acilen bir çözüm bulunması gerekiyor. Biz artık sonuç görmek istiyoruz. Biz bir millet olarak kararlılığımızı devam ettiriyoruz. Türkiye dünya da en fazla insani yardım yapan ülkelerin başında gelmektedir. Gayretlerimizi de sürdüreceğiz. Bir belediye başkanı olarak, elimden gelen gayreti göstererek, AB ve Türkiye arasındaki ilişkileri daha da ileri taşımaya gayret edeceğim. AB ülkelerinin katılımcıları ve Türkiye Belediyeler Birliği'nin yöneticilerini kadim tarihe ve kültüre sahip şehrimizde ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyuyoruz. Daha yaşanılır, barış ve huzur dolu bir dünyayı inşa etmek duygusuyla yapılacak tüm çalışmaların ve toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

Bremen Eyalet Parlamentosu Başkanı Antje Groetheer ise, "Kayseri çok misafirperver bir şehir. 2 gündür bizi burada çok güzel misafir ettiler. 29. Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi Çalışma Grubu Toplantısını Mustafa Palancıoğlu Başkanımızın daveti üzerine Kayseri'de gerçekleştirdik. Bu organizasyondaki büyük emeği için kendilerine teşekkür ederim." dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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