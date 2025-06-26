AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Eskişehir'e Geliyor

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Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, 28 Haziran 2025 tarihinde Eskişehir'de düzenlenecek Vecihi XIV Onur Töreni'ne katılmak üzere şehre gelecek.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, düzenlenecek bir tören için Eskişehir'e gelecek

Ossowski, 28 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 18.00'deki Vecihi XIV (14) Onur Töreni'ne konuk olmak üzere Eskişehir'e gidecek. Türkiye havacılık tarihine damgasını vuran Vecihi XIV (14) tipi uçağın uçabilir durumdaki replikası, bu törenle M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi envanterine katılacak. Büyükelçi'nin Eskişehir programının basın takibine açık olacağı açıklandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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