AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen'den İsrail ve İran'a İtidal Çağrısı

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İsrail ile İran arasındaki çatışma nedeniyle bir kez daha itidal çağrısında bulundu. Von der Leyen, "Bölgesel istikrarın korunması hayati önem arz ediyor" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüşmesinin ardından İran ve İsrail'e bir kez daha itidal çağrısında bulundu. Von der Leyen sosyal medya üzerinden yayınladığı açıklamada, " Orta Doğu'da tırmanan gerilime ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir görüşme gerçekleştirdim. İsrail'in kendisini ve halkını koruma hakkı olduğunu yineledim. Aynı zamanda bölgesel istikrarın korunması hayati önem arz ediyor. Tüm tarafları azami itidalle hareket etmeye ve tansiyonu düşürmeye davet ediyorum. Gerilimin daha fazla tırmanmasının engellenmesi için diplomatik çabalar kilit önemde" ifadelerine yer verdi.

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, daha önce İsrail'in İran'a yönelik ilk saldırıların ardından yaptığı açıklamada da itidal ve misillemeden kaçınma çağrısında bulunmuştu. - BRÜKSEL