Üye Girişi
Haberler

A.Ö. yeniden devlet korumasına alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 3 Temmuz'da babası tarafından kaçırılan A.Ö'nün emniyet birimleri tarafından teslim edilerek yeniden devlet korumasına alındığını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 3 Temmuz'da kuruluştan izinsiz ayrılarak babası tarafından kaçırılan A.Ö'nün, emniyet birimleri tarafından Bakanlığa teslim edilerek yeniden devlet korumasına alındığını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün bazı sosyal medya hesaplarında yer alan görüntülere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Söz konusu görüntülerde hakkında koruma kararı bulunan ve suç dosyası kabarık olan babası tarafından 3 Temmuz 2024 tarihinde kaldığı kuruluştan izinsiz olarak ayrılarak kaçırılan A.Ö'nün babasına teslim edilmek istediği yönünde beyanları bulunmaktadır. Mart ayında A.Ö'nün ablası S.Ö'nün, babası ve amcasına yönelik istismar iddiaları üzerine çocuklar devlet korumasına alınmış, Bakanlığımızca baba ve amca hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Diğer yandan babanın sosyal medya hesaplarının incelenmesi üzerine A.Ö isimli çocuğun eline silah verdiği, çocuğu şiddete sevk ettiği yönünde görüntüler tespit edilmiştir" denildi.

"A.Ö'nün suç mağduru ve suça sürüklenen çocuk olma ihtimali üzerine çocuğun üstün yararı ilkesi kapsamında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır" denilen açıklamada, "Her iki çocuğun can güvenliği riski olduğu için haklarında gizlilik kararı çıkartılmıştır. Ayrıca A.Ö'nün videoda bahsettiği vücudundaki yanıklar kuruluşa ilk geldiğinde tespit edilen ve kayıt altına alınan izlerdir. 3 Temmuz 2024 tarihinde kuruluştan izinsiz ayrılarak babası tarafından kaçırılan A.Ö, bugün emniyet birimleri tarafından Bakanlığımıza teslim edilerek yeniden devlet korumasına alınmıştır. Çocuklar devlet korumasına alındığı günden itibaren baba H.Ö, İl Müdürlüğümüze belli periyotlarla gelip İl Müdürümüzü ve meslek elemanlarımızı tehdit etmiştir. Ayrıca bu duruma ilişkin de Bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulmuştur. Tek gayesi çocuklarımızın üstün yararını korumak olan çalışma arkadaşlarımıza yönelik bu tutumu esefle kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Baba Suç Yerel Politika Güncel Haberler

Kayseri'de yaşanan olaylarda terör örgütü bağlantısı! Provokasyon yapan hesaplarda PKK ve FETÖ parmağı

Kayseri'de yaşanan olaylarda terör örgütü bağlantısı! Provokasyon yapan hesaplarda PKK ve FETÖ parmağı

 4'lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Parti'den açıklama var

4'lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Parti'den açıklama var

 Sonuç bildirgesi yayımlandı! NATO zirvesine 2026'da Türkiye ev sahipliği yapacak

Sonuç bildirgesi yayımlandı! NATO zirvesine 2026'da Türkiye ev sahipliği yapacak

Bakmadan Geçme

11 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 11 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 11 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 11 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 11 Temmuz AFAD ve Kandilli deprem listesi! 11 Temmuz Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 11 Temmuz Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 11 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 11 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 11 Temmuz 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 11 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 11 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 11 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! EURO 2024 3.'lük maçı oynanıyor mu? Hollanda İngiltere maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Hollanda İngiltere maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ! WP Çöktü mü? 11 Temmuz Perşembe Whatsapp sorunları! İstanbul Havalimanı (YENİ) uçuşlar iptal mi SON DAKİKA?
Anketten çıkan sonuçlar bir hayli çarpıcı! İşte Kabine'nin en çok beğenilen 5 ismi

Anketten çıkan sonuçlar bir hayli çarpıcı! İşte Kabine'nin en çok beğenilen 5 ismi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title