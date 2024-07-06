A Milli Futbol Takımı'nın Bestesi İstanbul'da Metro İstasyonlarında Çalındı

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Almanya'da Hollanda ile saat 22.00'de karşı karşıya gelecek. A Milli Futbol Takımının oynayacağı karşılaşma öncesi İstanbul'da metro istasyonlarında milli takımın bestesi çalmaya başladı. O anlar ise vatandaşların kamerasına yansıdı.

O anları ise vatandaşlar saniye saniye cep telefonu kamerasına kaydetti. - İSTANBUL