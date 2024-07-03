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A Milli Futbol Takımı Avusturya'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı çeyrek finale yükseldi. Kutlamalar sırasında trafik polisleri de üçlü çektirerek vatandaşın galibiyet coşkusuna ortak oldu.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı çeyrek finale yükseldi. Kutlamalar sırasında trafik polisleri de üçlü çektirerek vatandaşın galibiyet coşkusuna ortak oldu

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya geldi. Milliler, rakibini Merih Demiral'in golleriyle 2-1 yendi ve çeyrek finale yükseldi. Mücadelenin bitiş düdüğü ile birlikte Antalya sokakları şenlik alanına döndü. Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere, Kültür Mahallesi ve Işıklar Caddesi'nde Antalyalılar araçları ile birlikte konvoy düzenledi. Sokağa dökülen vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla çeyrek finali doyasıya kutladı.

Trafik Polisi üçlü çektirdi

Kentin bazı noktalarında vatandaşların coşkusuna Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli trafik polisleri de ortak oldu. Karşılaşma sonrası sokaklara dökülen Antalyalıların aralarına aldığı trafik polisleri vatandaşın yoğun ısrarlarını kıramayarak topluluğa üçlü çektirdi. A Milli Futbol Takımı'nın galibiyet sevincine vatandaşlarla ortak olarak üçlü çektiren trafik polisleri renkli görüntüler oluşturdu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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