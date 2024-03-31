94 yaşındaki yaşlı kadın tekerlekli sandalyesinde oyununu kullandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 94 yaşındaki yaşlı kadın tekerlekli sandalyesinde kızının yardımı ile oyunu kullandı.

Sarıgöl Aşağıkoçaklar Mahallesinde yaşayan 5 çocuk sahibi 94 yaşındaki Fatma Dereli, Şehit Esin Akay İlkokulu'na gelerek 1086 Nolu sandıkta oyunu kullandı. Geçtiğimiz yıl yapılan genel seçimde rahatsızlığı nedeniyle oyunu kullanmayan Fatma Dereli (94), bu seçimde kızı Gülseren Şengel (64) ile okula gelerek vatandaşlık görevini yerine getirdi. Fatma Dereli, "Sağ olduğum mühletçe oyumu kullanacağım. Hayırlısı olsun." dedi. - MANİSA