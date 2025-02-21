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93 Yaşındaki Şerife Nine, Deprem Sonrası Bilecik'te Bez Bebek Yapıyor

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Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Adıyaman'dan Bilecik'e yerleşen 93 yaşındaki Şerife Demirkol, çocuklara dağıttığı bez bebeklerle hem hatıra hem de neşeye vesile oluyor. Yıllar sonra yeniden başladığı bu keyifli hobisiyle 300'den fazla bebek üretti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden sonra Adıyaman'dan Bilecik'e yerleşen 93 yaşındaki Şerife Demirkol, yaptığı bez bebekleri çocuklara dağıtıyor.

6 Şubat 2023'te yaşanan büyük deprem sonrası Adıyaman'da yaşayan 93 yaşındaki Şerife Demirkol ve çocukları soy ağacında büyük anneannelerinin Bilecikli olduğunu görünce buraya yerleşme kararı verdi. Oğlu öğretmen olan Şerife Demirkol, Bilecik'e yerleştikten sonra 12 yaşında çaput ve tahta değnekten yaptığı bez bebekleri yeniden yapma kararı aldı. Tüm arkadaşlarının Adıyaman'da kaldığından evde canı sıkıldığından tekrar bez bebek yapmaya başlayan Şerife nine yaptığı bez bebekleri başta torunları, onların arkadaşları ve yakınlarının çocuklarına dağıtıyor.

"Beş sene içinde 300 tane 500 tane yaptım, çocuklara veriyorum"

Deprem bölgesi Adıyaman'dan ailecek Bilecik'e geldiklerini anlatan 93 yaşındaki Şerife Demirkol, "Ben bu bebekleri çocukluğumda 12 yaşımda öğrendim ve daha sonra da yapmaya başladım, ne zaman nişanlandım evlendim o zaman bu bebekleri yapmayı bıraktım. Benim gençliğimde iş çoktu o yüzden bırakmak zorunda kaldım. Benim oğlum en küçük torunuma oyuncak bebek getirmişti. Dedim ki; benim zamanımda böyle bebekler yoktu. Bizim zamanımızda oyuncak bebekleri biz yapardık. Sonra oğlum dedi ki; ben sana değnek (dal) bulsam yapabilir misin anne? Değnek olsa yaparım dedim ve sonra gitti bu değneği getirdi. Bu sefer de başladım değneklerle bez bebek yapmaya. Artık yaşlandık oturuyorum canım sıkılıyor bende bu bebekleri yapıyorum. Benim çocuklarım diyor yapma kızlar razı olmuyor, senin gözlerin ağrıyor. Beş sene içinde 300 tane 500 tane yaptım, çocuklara veriyorum, oğluma diyorum ki dostlarına ver, sonra bu bebekleri torunlara dağıtıyorum. Kimseye parayla satmıyorum, herkese bu bebeklerden ücretsiz veriyorum. Ayrıca bu bebekleri gelinlerin bohçasına veriyorum, çocuklara veriyorum ama çocuklar tez dağıtır, o yüzden diyorum ki; kime veriyorsam bu bebekleri size hatıra kalsın" dedi.

"Bu bebekleri yapmamın bir tanesi 2 günümü alıyor"

Şerife nine açıklamasının devamında, "Benim yaptığım ilk bebek budur, oğlum ne zaman değnek getirdi (dal) o zaman çaput da yoktur, ben de eski elbiseleri yırttım hep, eski kıyafetleri bu şekilde geri dönüştürerek değnekten bez bebek yaptım. Sonra da işte bunlara başladım. Kızlara, torunlara, eşe dostlara yaptığım bebekleri veriyorum. 5 senedir bunlarla eğleniyorum. Bu değnekleri böyle yapıyorum çaputları sarıyorum, sarıyorum daha sonra sağlam durabilmesi için dikiyorum. Çok ince işçilik istiyor. Bu bebekleri yapabilmek için aksesuarlarını, ellerini, kollarını, ayağına giyilen çoraplarını tek tek özenle ince işçilikle kendim yapıyorum. Bu bebekleri yapmamın bir tanesi 2 günümü alıyor" diye konuştu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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