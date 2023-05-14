93 yaşındaki Gaffure Nine sandığa sedyede getirildi

Adıyaman'da 93 yaşındaki Gaffure Asnuk, ambulans ile getirildiği okulun içine hasta taşıma brandasına konularak oyunu kullandı.

Oy kullanmaya kendi imkanlarıyla gidemeyen yaşlı ve hastalar için Sağlık Müdürlüğünün Evde Bakım Hizmetleri ekipleri seferber oldu.

Adıyaman'da 93 yaşındaki Gaffure Asnuk, evinden ambulansla alınarak yakınlarıyla birlikte oy kullanacağı okula geldi. Ambulanstan hasta taşıma brandasıyla sandık başına giden Gaffure Asnuk'un istediği Cumhurbaşkanı adayı ve partiye oyunu yakınları kullandı. Ambulansa alınan yaşlı kadın parmak bastıktan sonra evine götürüldü.

Gaffure Asnuk'un torunu Eyüp Asnuk, 93 yaşındaki ninesinin oy kullanmak istediğini ve ambulans ile okula getirdiklerini dile getir dile getirdi.

Adıyaman'da oluşturulan 20 ekip, oy kullanmak isteyen 100'ün üzerinde vatandaşı ambulans ile evinden alarak, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde iradesini sandığa yansıtmalarını sağladı. - ADIYAMAN