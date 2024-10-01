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93 Yaşında Esnaf Geleneğini Sürdürüyor

93 Yaşında Esnaf Geleneğini Sürdürüyor
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Diyarbakır'da 93 yaşındaki Zülfikar Kelekçioğlu, manavlık mesleğini oğlu Mehmet ve torunu Yusuf ile birlikte sürdürüyor. Aile bireyleri, zengin bir esnaf geleneğini temsil ediyor ve eğitim ile esnaflığın önemini vurguluyor.

Diyarbakır'da Atatürk'ü gören Zülfikar Kelekçioğlu, nesilden nesile aktarılan esnaf geleneğinin son halkası olarak 93 yaşında manavlık mesleğini oğlu Mehmet ve torunu Yusuf ile beraber sürdürmeye devam ediyor.

93 yaşındaki Zülfikar Kelekçioğlu, 1948 yılında başladığı esnaf geleneğinin temsilcisi olarak Sur ilçesindeki Yoğurt Pazarının yaşayan en yaşlı esnafı olduğunu belirterek, Diyarbakır'a gelen Atatürk'ün üzerinde bulunan ceketi bile hatırladığını söyledi.

58 yaşındaki Mehmet Kelekçioğlu, küçük yaşlarda babası Zülfikar Kelekçioğlu'na destek olmak için ortaokul 2. sınıfta eğitimini yarıda bıraktığını ve bu yüzden 6 çocuğuna da eğitimin önemini aşılamaya çalıştığını dile getirerek "Okul olmadığı için oğlum bana yardıma geliyor en azından hayatı anlasın bilsin. Alışkanlıklar ve ortamlar kötü, burada insanları tanıyor, konuşması hareketleri, gülüşü bile farklı oluyor. Hem okulla hem de esnaflıkla insanın duruşu daha dürüst olur. Daha farklı şeyler çıkar o insandan" diye konuştu.

21 yaşında olan torun Yusuf Kelekçioğlu, küçüklüğünden beri bu işin içinde büyüyerek aile işini devam ettirmeyi ve eğitimini tamamlamayı amaçlıyor. İtfaiyecilik mezunu olan ve atanmak için çalışan Kelekçioğlu, "Babamın yükünü hafifletmek için buradayım" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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