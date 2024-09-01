Üye Girişi
Haberler

92 Yaşındaki Ünlü Ses Sanatçısı Gül Avalan Zor Günler Geçiriyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Karataş ilçesine bağlı Oymaklı Mahallesi'nde yaşayan 92 yaşındaki Gül Avalan, arazisinin işgal edildiğini ve evinin depremde ağır hasar gördüğünü belirtti.

Adana'nın Karataş ilçesine bağlı Oymaklı Mahallesi'nde yaşayan bir zamanların ünlü ses sanatçısı 92 yaşındaki Gül Avalan, zor günler geçirdiğini, önce arazisinin bir kısmının işgal edilerek ekim yapıldığını, depremde de evinin ağır hasar gördüğünü belirtti.

Karataş ilçesine bağlı Oymaklı Mahallesi'nde yaşayan, asıl adı Güllü Avalan olan 92 yaşındaki eski ses sanatçısı son zamanlarda zor günler geçiriyor. Özelikle 1960'lı yıllarda Gül Avalan ismi ile çıkardığı taş plaklarla adından söz ettiren Avalan, yaşı ilerleyince mesleğini yapamaz hale gelerek baba köyüne yerleşti. Oğluyla birlikte yaşayan Avalan, babasından kalan arazinin bir kısmının bazı kişiler tarafından işgal edildiğini, oğlunun da darp edildiğini öne sürdü ve konuyla ilgili şikayette bulunduğunu anlattı. Avalan, "Ben mağdurum ve çok kötü şartlarda yaşamaya çalışıyorum. Benim toprağıma el koydular. Ben kendi tarlamı ekip biçemiyorum. Önceden buğday ekip biçiyordum ve durumum iyiydi. Ama şimdi ektiğime ilaç atıp kurutuyorlar. Bu kişiler şebeke olmuş. Benim de komşularımın da tarlalarına el koydular. Oğlumu da darp ettiler, başına 52 dikiş atıldı" dedi.

Avalan, depremde de evinin ağır hasar aldığına dikkat çekerek şöyle devam etti:

"Bu ev kerpiç ve babamdan kaldı. Daha önce yaptıramadım ve şu an depremden dolayı ağır hasar aldı. Benim burayı yaptırmaya gücüm yok ama eskiden olsaydı yaptırırdım. Şimdi rahatsızlandım ve yürüyemiyorum. Bana yardımcı olunmasını istiyorum." - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Karataş adana Yerel Yaşam Güncel Haberler

Gözaltındaki amcayla ilgili olay iddia! Narin'in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrılmış

Gözaltındaki amcayla ilgili olay iddia! Narin'in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrılmış

 47 yıl sonra CHP'ye geçen şehirde AK Partili 3 isim görevinden istifa etti

47 yıl sonra CHP'ye geçen şehirde AK Partili 3 isim görevinden istifa etti

 Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde teğmenler 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı attı

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde teğmenler "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı attı
Türkiye'de 70 yıldır faaliyette bulunan konserve devi Tamtad iflas etti

Türkiye'de 70 yıldır faaliyette bulunan konserve devi Tamtad iflas etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
2 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Akrep, Yengeç burcu yorumu! 2 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları 1-2 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi 1-2 Eylül Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi 1-2 Eylül Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi 1-2 Eylül İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ödemiş, Buca, Karabağlar elektrik kesintisi 1-2 Eylül Bursa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi 1-2 Eylül Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi 1-2 Eylül İstanbul elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Kağıthane, Esenyurt, Küçükçekmece elektrik kesintisi 1-2 Eylül Ankara elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 1-2 Eylül Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi
title