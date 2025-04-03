91 Yaşındaki Kore Gazisi Mustafa Çokkaş Hayatını Kaybetti
Ankara'da yaşayan Kore Gazisi Mustafa Çokkaş, 91 yaşında vefat etti. Cenazesi yarın Kayseri'nin Tomarza ilçesinde defnedilecek.
Tomarzalı Kore Gazisi Mustafa Çokkaş, 91 yaşında hayatını kaybetti.
Ankara'da yaşayan Kore Gazisi Mustafa Çokkaş hayatını kaybetti. Gazi Çokkaş'ın cenazesi, yarın ikindi namazına müteakip Kayseri'nin Tomarza ilçesine bağlı Pusatlı Köy Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel